בקבוצת אגד נערכים בכוחות מתוגברים לימי חג הפורים, במטרה לתת מענה לעשרות אלפי הנוסעים הצפויים לפקוד את ערי המרכז וירושלים. בשיתוף עם משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית, בחברת "אגד" מעדכנים את ציבור הנוסעים כי ביום שני, תענית אסתר (י"ג באדר), כל הקווים יפעלו ללא שינוי.

עם זאת, ביום שלישי, יום הפורים (י"ד באדר), יחולו שינויי מסלול בבני ברק. הקווים המגיעים מירושלים (402, 411, 412, 416) יבצעו הורדה בתחנות גבעת שמואל, כהנמן, עזרא, נחמיה וחזון איש 64, כאשר האיסוף חזרה לירושלים יתבצע מחזון איש 64 (מגדל המים) ומשם יציאה ישירה לכיוון רמת גן.

באשר לקווי אגד המגיעים מהדרום (146, 316, 318, 319, 549, 550, 557, 558), ההורדה והאיסוף בבני ברק יתבצעו בציר כביש 4, צומת גהה, ז'בוטינסקי, בן גוריון וקניון איילון.

קווי הצפון של אגד (951, 954, 957, 970, 988, 998) יורידו נוסעים בגבעת שמואל, כהנמן, ז'בוטינסקי, בן גוריון וקניון איילון, והאיסוף חזרה לצפון יתבצע מקניון איילון, בן גוריון, ז'בוטינסקי וכהנמן עם יציאה דרך גבעת שמואל צפונה.

כמו כן, ביום שושן פורים (ט"ו באדר) בירושלים, קו 411 של אגד מבית וגן ייסע דרך כביש 16, קו 416 של אגד יסיים במלחה, וקו 402 של אגד לא יבצע איסוף או פיזור בתחנה המרכזית ויסיים את מסלולו במלחה. לתשומת לב: שינוי זה לגבי קו 402, שלא יבצע פיזור/איסוף בתחנה המרכזית - יחול גם בתענית אסתר ובפורים דפרזים, ולא רק בשושן פורים.

קווים נוספים של אגד יושפעו משינויי המסלולים הנחוצים לתועלת ציבור הנוסעים ביום שושן פורים: קו 555 מערד יבצע איסוף בערד בתחנה אחת בלבד: חברון/הגפן וייסע דרך כביש 90 לרחוב ירמיהו בו יתבצע גם האיסוף חזרה לערד.

קו 556 מקרית גת יסיים בתחנה המרכזית בלבד (ללא פיזור בירושלים) החל מהשעה 14:00. כמו כן קווי אגד הבאים: 407, 424, 426, 546, 952, 956, 972, 996, 997, 999 - יופעלו ישירות ממרכז התחבורה "מסוף ארזים" ללא מעבר בתחנות בעיר ירושלים, למעט קו 972 שיבצע פיזור בעיר בנסיעות הראשונות בלבד.

שימו לב: התחנות בגשר המיתרים ובשערי ירושלים יבוטלו עבור מרבית הקווים ביום שושן פורים.

במקביל, חברת "דרך אגד" מעדכנת על תגבורים מיוחדים ומסלולים ייעודיים בבני ברק ובירושלים. החל מתענית אסתר יתוגברו כלל הנסיעות מירושלים לבני ברק מהשעה 13:00, ובערב יתוגברו הקווים בכיוון ההפוך.

ביום רביעי, שושן פורים, יתוגברו קווי החברה לכיוון ירושלים מהבוקר ועד הצהריים. לטובת תושבי רמת שלמה יופעל בערב קו 421 מרחוב הרב שך/הרב דרוק (תחנה 1168).

קו 401 יתחיל ויסיים בתחנת מלחה ללא מעבר בתחנה המרכזית, וקו 422 יבוטל.

מקבוצת אגד מזכירים לציבור את הוראת הרבנים לתקף את אמצעי התשלום בעת העלייה לאוטובוס – גם לבעלי כרטיסי חופשי – הן כדי להימנע מחשש גזל של חברות התחבורה, והן כדי להימנע מקנסות, וכן כדי לאפשר מידע בזמן אמת על מצב העומס באוטובוסים ולא להיות חלילה חב לאחריני.

לבירורים ופרטים נוספים ניתן לפנות למוקד אגד ב-2800*, למוקד דרך אגד ב-3112* או למוקד משרד התחבורה ב-4515*.