חברת התחבורה הוותיקה 'אגד', המשרתת נאמנה מיליוני נוסעים בישראל מזה עשרות שנים, ממשיכה לבסס את מעמדה כגוף כלכלי מוביל ויציב במשק הישראלי. יו"ר החברה, מר אמיר לוי, שהתארח בוועידת ישראל לעסקים מבית 'גלובס' לשנת 2025, שרטט קווים לדמותה של החברה המתחדשת ורמז על המהלכים הכלכליים הגדולים הצפויים לה בעתיד.

בדבריו, הדגיש לוי כי אגד עוברת תהליכי עומק של התייעלות וניהול מוקפד, מה שהופך אותה למועמדת טבעית להפוך לחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה. תהליך ההנפקה, יאפשר לציבור הרחב להיות שותף בהצלחת החברה.

לוי הסביר כי החברה עמלה רבות על "השבחתה", כלומר, העלאת הערך הכלכלי שלה, באמצעות שיפור שיטות הניהול והפיקוח הפנימיים. "אנחנו מחזקים את הממשל התאגידי", אמר לוי, כשכוונתו להטמעת נהלי עבודה מסודרים ושקופים בדומה לכללים התאגידיים המקובלים בחברות הגדולות בעולם. לדבריו, בסופו של יום אגד נמצאת על המסלול הבטוח לבורסה, כיוון שבעיניו "זו חברה קלאסית לשוק ההון".

כמי שעומד בראש חברת התחבורה הגדולה בישראל, התייחס לוי למצוקת הפקקים המוכרת לכל אזרח, ובפרט לציבור המשתמשים בתחבורה הציבורית. לוי הציג משנה סדורה הדורשת לתת עדיפות ברורה לאוטובוסים על פני רכבים פרטיים.

לדבריו, הפתרון טמון בשינוי סדרי העדיפויות בכביש: "צריך 'לשטוף' את המדינה עם נתיבי תחבורה ציבורית", הצהיר, והוסיף כי יש לקדם את תכנית "אגרות הגודש" – תשלום על כניסה ברכב פרטי לאזורי ביקוש עמוסים – מה שיפחית את העומס ויפנה את הדרך לתחבורה הציבורית.

לוי, שכיהן בעברו בתפקיד המפתח של הממונה על התקציבים באוצר, ניצל את הבמה כדי להתריע על הצורך בניהול כלכלי אחראי ברמה הלאומית. הוא הביע דאגה מכך שכרגע תפקיד הממונה על התקציבים באוצר אינו מאויש בשל העובדה שתפקיד זה, לדעתו, הינו קריטי לשמירה על הקופה הציבורית.

לוי הבהיר את חשיבות התפקיד ואמר, כי "אגף תקציבים הוא הלידר (המנהיג) של הכלכלה הישראלית. הוא מוביל את התקציב וחוקי הסדרים של המשק הישראלי, ומי שמנצח עליו הוא הממונה על התקציבים".

לדבריו, דווקא בתקופה כלכלית מאתגרת, חסרה הדמות שתדע לומר "לא" כשצריך, ולנווט נכון את הספינה הכלכלית. "זו דמות כלכלית מנהיגותית. דמות שחסרה לאחר השנתיים שעברנו, ולכן ראוי שימונה ממונה בהקדם", אמר, והמליץ לבחור באדם שמכיר את המערכת מבפנים: "ראוי שיהיה בוגר אגף תקציבים ומכיר את ה-ד.נ.א. יש מסורת ארוכה של ממונים שיודעים לעבוד עם שר האוצר והדרג הפוליטי ואנו צריכים את זה, בפרט אחרי השנתיים האחרונות".

במבט לעתיד, לוי הנמיך ציפיות לגבי שינויים דרמטיים ורפורמות במשק בתקופה הקרובה, בשל העובדה שאנו נמצאים בשנת בחירות. הוא דיבר על חוק ההסדרים שמגיע להצבעת התקציב "בשנת בחירות", ולכן, אמר, "אין מה לצפות שיהיו רפורמות מרחיקות לכת". הוא ציין דוגמאות מן העבר כמו הרפורמה בתקשורת או בנמלים שלדעתו, לא יחזרו על עצמן כעת.

לשיטתו, המשימה העיקרית כרגע היא ייצוב הקופה הציבורית והפחתת החובות של המדינה ביחס להכנסותיה (יחס חוב-תוצר). "הדבר המרכזי הוא לחזור למתווה תקציבים שמפחית את הגירעון ומקטין יחס חוב-תוצר מ־70% לאזור 60%", אמר.

לסיום, מיפה לוי את האתגרים הגדולים שיעמדו לפתחה של הממשלה הבאה בעיניים כלכליות: טיפול בתחבורה, צמצום פערים חברתיים (אי-שוויון), וסוגיית התעסוקה במגזרים השונים. "אלה התחומים שהממשלה צריכה להוביל", סיכם.