בית ההסתדרות הלאומית: ״רוב הנהגים חוששים לחייהם"

המציאות היומיומית של נהגי האוטובוסים בישראל הופכת למשימה בלתי אפשרית - כך עולה מנתונים רשמיים שהוצגו במהלך הכנס השנתי של ארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית.

בעוד ציבור הנוסעים דורש את שיפור השירות ומתמקד לרוב בתדירות הקווים, הנתונים שנחשפו מאחורי הקלעים מצביעים על כך שהבעיה העמוקה ביותר טמונה דווקא בביטחון האישי של הנהגים. על פי הסקר המקיף, למעלה ממחצית מהנהגים, כ-52 אחוזים, חוו על בשרם תקיפות פיזיות או מילוליות קשות, נתון שמציג עלייה דרמטית לעומת השנים הקודמות.

הנתונים שנאספו בקרב אלפי עובדי הענף מלמדים כי לא מדובר באירועים נקודתיים, אלא בתופעה רווחת. כ-54 אחוזים מהנהגים עברו תקיפה מילולית ישירה, בעוד כ-77 אחוזים נחשפו לסוגים שונים של התנהגות אלימה מצד נוסעים. כתוצאה מכך, הנתון המטלטל ביותר מראה כי כ-73 אחוזים מהנהגים מצהירים בגלוי כי הם אינם חשים בטוחים במקום עבודתם.

בארגון נהגי התח"צ מבית ההסתדרות הלאומית הדגישו נתון נוסף: אחד מכל חמישה נהגים הותקף יותר משלוש פעמים במהלך עבודתו. "זה נתון מדאיג", אומרים בארגון, "משום שהאלימות המשתוללת באוטובוסים אינה פוגעת רק בנהגים, אלא מקרינה באופן ישיר על כלל ציבור הנוסעים ועל איכות השירות".

עוד עולה מהסקר כי כ-30 אחוזים מהנוסעים דיווחו כי היו עדים למקרי אלימות קשים, אם בין נוסעים לבין עצמם ואם כלפי צוות האוטובוס. "המציאות הזו יוצרת אווירה של מתח וחוסר נעימות בנסיעות, מה שמרחיק נוסעים פוטנציאליים ופוגע במאמצים לעודד שימוש בתחבורה ציבורית", מדגישים בארגון נהגי התחבורה הציבורית.

הזיקה בין רמת האלימות לבין המחסור בנהגים היא ישירה ומיידית; כיום חסרים בענף למעלה מ-5,000 נהגים, כאשר רבים מהם נוטשים את המקצוע כבר בשנה הראשונה בשל חוסר היכולת להתמודד עם הזלזול והפגיעות הפיזיות והנפשיות.

יו"ר ארגון נהגי התחבורה הציבורית, ישראל גנון, הציב דרישה נחרצת לשינוי סדר העדיפויות הלאומי. לדבריו, "הנהגים הם עובדים חיוניים העומדים בחזית השירות הציבורי, אך הם ננטשו לגורלם אל מול גילויי אלימות". גנון הדגיש כי "המצוקה בכוח האדם אינה רק עניין של שכר, אלא בראש ובראשונה שאלה של כבוד וביטחון". לדבריו, "המדינה חייבת להפוך את הפירמידה ולהגדיר את חיזוק מעמד הנהג כמשימה לאומית, שכן ללא נהגים שמרגישים בטוחים, לא תהיה תחבורה ציבורית מתפקדת במדינת ישראל".

יצוין כי בכנס ארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית נחשף עוד, כי בניסיון לתת מענה למצב, הודיע משרד התחבורה על הקמת יחידת אבטחה מבצעית חדשה שתתמקד במוקדי החיכוך המרכזיים שבהם תנועת התחבורה הציבורית ערה במיוחד. המאבטחים, שיהיו רכובים על אופנועים, יחוברו למוקד שליטה הפועל מסביב לשעון ויתואמו עם משטרת ישראל כדי להגיע לכל אירוע בתוך דקות ספורות מרגע הפעלת לחצן המצוקה של הנהג.

"המסקנה שעלתה מהכנס - ברורה: ללא מהלך ממשלתי רחב היקף שיכלול אבטחה לנהגים לצד שיפור דרסטי בתנאי ההעסקתם והגנה משפטית מחמירה נגד תוקפי נהגים, משבר התחבורה רק ילך ויחריף. אם לא יחול שיפור, ציבור הנוסעים שתלוי באוטובוסים ככלי תחבורה מרכזי ביומיום, עלול לשלם את המחיר", אמרו בארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית.