בשל המציאות הביטחונית, אלו ימים שאנחנו מצמצמים יציאות ושומרים על הילדים קרוב לבית, אנחנו נוסעים פחות, גם כלכלית המצב מורכב כשהמחירים מזנקים ואנשים פחות עובדים, הוצאות החג הופכות למעמסה שקשה לשאת.

מה אם הייתם יודעים שהנסיעה שלכם מפרנסת משפחה אחרת, זו נחמה גדולה.

גם השנה 'רב-קו אונליין' מעורבים בקהילה עם המהלך האסטרטגי שהפך למסורת של חסד עם 'קופת העיר', הם הופכים כל פעולה טכנית של הציבור לשותפות גורל.

מעות חיטין בלחיצת כפתור

השולחן ערוך פוסק להלכה (סימן תכ"ט): "המנהג פשוט בכל ישראל... לצרך חטים לפסח לחלקם לעניי עירן". זוהי חובת ה"קמחא דפסחא", המצווה שבלעדיה שולחן הסדר שלנו אינו שלם. אבל בתוך המרוץ של ערב החג, בין הניקיונות לקניות, לעיתים המצווה המהותית הזו נדחקת לקצה רשימת המטלות.

כאן נכנס הקסם של השותפות הוותיקה: הטעינה השגרתית שלכם בעמדות הסגולות של רב-קו אונליין או בכלי המקוון, היא למעשה קיום מהודר של "עניי עירך קודמים". ללא תוספת תשלום מצדכם, וללא מאמץ מיותר, חלק מהרווחים מועברים ישירות לקרן המיוחדת של גדולי הדור למען נזקקי העיר. אתם בסך הכל נערכים לנסיעה להורים או להשלמת קניות, ובאותה נשימה ממש , ממלאים את זכותכם לקיים את מצוות הצדקה.

השנה, כשהתחבורה הציבורית תוביל מאות אלפי משפחות ברחבי הארץ, חשוב לזכור: ב'רב-קו אונליין' הנסיעה שלכם מתחילה הרבה לפני שעליתם לאוטובוס. היא מתחילה ברגע הטעינה, ברגע שבו בחרתם להיות חלק ממסוע של חסד שנמשך כבר שנים.

בפעם הבאה שתשמעו את הצפצוף, תעצמו לרגע את העיניים. זה לא רק אישור טעינה. זהו קול הגאולה של משפחה אחרת. נסיעה טובה, וחג כשר ושמח.