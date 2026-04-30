רכבת ישראל הודיעה הבוקר (חמישי) כי תחנת צומת חולון תיפתח מחדש לשירות ביום ראשון הקרוב, 3.5.26, לאחר שיקום מקיף שנמשך מספר שבועות. התחנה נפגעה קשה מנפילת טיל במהלך מבצע 'שאגת הארי', ולאחר עבודות שיקום נרחבות שביצעו צוותי הרכבת, היא חוזרת לפעילות מלאה.

כזכור, במהלך המבצע הצבאי נפגעו מספר תחנות רכבת ברחבי הארץ, כאשר תחנת צומת חולון ספגה פגיעה ישירה שגרמה לנזקים משמעותיים למתקני התחנה ולתשתיות הרכבתיות. מיד עם סיום המבצע, פעלו צוותי רכבת ישראל להחזיר את התחנה לכשירות מלאה.

במסגרת עבודות השיקום, תיקנו צוותי הרכבת את פגיעות ההדף הרבות שנגרמו לתחנה, החליפו את הקירויים וגגוני התחנה והרציפים, והתקינו פאנלים וקירות זכוכית חדשים. כמו כן תוקנה תקרת התחנה ומערכות התאורה והאלקטרו-מכאניקה השונות. בנוסף, תוקנו והוחזרו לכשירות מעליות התחנה, כאשר דרגנועי התחנה שספגו רסיסי זכוכית נמצאים בימים אלה בתיקון נרחב ויושלמו בהמשך. ברכבת מעדכנים כי לצד תיקון מתקני התפעול והשירות בתחנה, שוקמו גם תשתיות רכבתיות מורכבות כגון מערכות איתות, תקשורת וחשמול.

ברכבת ישראל הדגישו כי מיד עם סיום מבצע 'שאגת הארי' נפתחו מחדש לשירות כל תחנות הרכבת מלבד תחנת צומת חולון, וכי שירות הרכבות ברחבי הארץ מופעל במתכונת מלאה וברמת שירות גבוהה.

כאמור, בימים האחרונים נפתחו מחדש לשירות תחנות נוספות שהיו סגורות במהלך המבצע, ביניהן הוד השרון סוקולוב, בני ברק, ראשון לציון הראשונים ודימונה. כמו כן חודש השירות במספר קווים והוגברה תדירות הנסיעה בתחנות רבות.

ברכבת הודו לצוותים שפעלו לשיקום ותיקון תחנת צומת חולון וכלל תשתיות הרכבת במהלך מבצע 'שאגת הארי', והודו לציבור הנוסעים על ההבנה והסבלנות.