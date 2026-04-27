כיכר השבת
היערכות לוגיסטית נרחבת

גם השנה מגיעים עם אגד להילולת הרבבות המרכזית בציון הקדוש של התנא רבי מאיר בעל הנס

כמדי שנה חברת אגד תשנע את רבבות העולים לציונו הקדוש של התנא רבי מאיר בעל הנס בטבריה - ביום ההילולה י"ד באייר ובערב ההילולה | היערכות לוגיסטית נרחבת ושינויים מהותיים במסלולי הקווים עקב חסימת ציר התנועה המרכזי בכביש 90 בשני הכיוונים | כל המידע על התחנות המבוטלות והמסלולים החלופיים לרווחת ציבור הנוסעים (תחבורה ציבורית)

אמ
מקודם |
חברת אגד תשנע את רבבות העולים לציונו הקדוש של התנא רבי מאיר בעל הנס בטבריה (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת יום ההילולה של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, שתחול השבוע החל מיום חמישי ועד שעות ספורות לפני כניסת השבת, השלימה חברת אגד את היערכותה המוגברת לשינוע המוני החוגגים הצפויים לנהור מכל רחבי הארץ אל ציונו הקדוש בטבריה.

מדובר במבצע לוגיסטי מורכב שנועד לתת מענה מיטבי לרבבות העולים, תוך התחשבות בהסדרי התנועה המיוחדים שנקבעו על ידי משטרת ישראל. על פי ההנחיות המעודכנות, החל מיום חמישי, י"ג באייר (30/04/2026), החל מהשעה 15:00 בצהריים ועד ליום שישי, י"ד באייר, בשעה 14:00, ייחסם לתנועה באופן הרמטי ובשני הכיוונים קטע מכביש מס' 90 בכניסה לעיר טבריה, וזאת בשל עומסי התנועה הכבדים וצורכי הבטיחות של קהל המתפללים העולים אל הציון הקדוש.

כתוצאה מחסימה משמעותית זו, יעבור קו 961 הפועל במסלול טבריה-ירושלים לשימוש בצירים עוקפים. בנסיעה מכיוון טבריה לירושלים, ייצא הקו כרגיל מהתחנה המרכזית בטבריה, אולם יופנה לנסיעה דרך כביש מס' 77. משם יפנה שמאלה בצומת פוריה לכביש מס' 768, ימשיך בפנייה שמאלה בצומת אלומות לכביש מס' 767, ומשם ימינה בצומת מושבת כנרת חזרה לכביש מס' 90, שם יתחבר למסלולו הרגיל.

בשל המעקף, יבוטלו זמנית התחנות הבאות: הגליל – גן העיר (תחנה 57053), שדרות אליעזר קפלן – חוף גיא (תחנה 57059), שדרות אליעזר קפלן - חמי טבריה (תחנה 57061) וכן התחנה בכביש 90/ שדרות אליעזר קפלן (תחנה 57062).

בכיוון ההפוך, בנסיעה מירושלים לטבריה, ייסע הקו על פי המסלול הקיים עד לצומת מושבת כנרת, שם יפנה שמאלה לכביש מס' 767. משם ימשיך ימינה בצומת אלומות לכביש מס' 768, יפנה ימינה בצומת פוריה לכיוון העיר וימשיך בנסיעה רציפה עד להגעתו לתחנה המרכזית בטבריה.

גם בכיוון זה יחולו שינויים בעצירות, והתחנות הבאות יבוטלו זמנית לשירות: מושבת כנרת (תחנה 58062), שדרות אליעזר קפלן - חמי טבריה (תחנה 58065), שדרות אליעזר קפלן – חוף גיא (תחנה 58178) והתחנה ברחוב הבנים/ הקישון (תחנה 58067).

חברת אגד מדגישה כי השינויים הכרחיים לשמירה על בטיחות הנוסעים וממליצה לציבור להקדים את הגעתו ולהתעדכן בשינויים בזמן אמת, כדי להבטיח נסיעה נעימה ובטוחה בדרך לתפילה על ציונו של רבי מאיר בעל הנס.

אגד

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר