לקראת יום ההילולה של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, שתחול השבוע החל מיום חמישי ועד שעות ספורות לפני כניסת השבת, השלימה חברת אגד את היערכותה המוגברת לשינוע המוני החוגגים הצפויים לנהור מכל רחבי הארץ אל ציונו הקדוש בטבריה.

מדובר במבצע לוגיסטי מורכב שנועד לתת מענה מיטבי לרבבות העולים, תוך התחשבות בהסדרי התנועה המיוחדים שנקבעו על ידי משטרת ישראל. על פי ההנחיות המעודכנות, החל מיום חמישי, י"ג באייר (30/04/2026), החל מהשעה 15:00 בצהריים ועד ליום שישי, י"ד באייר, בשעה 14:00, ייחסם לתנועה באופן הרמטי ובשני הכיוונים קטע מכביש מס' 90 בכניסה לעיר טבריה, וזאת בשל עומסי התנועה הכבדים וצורכי הבטיחות של קהל המתפללים העולים אל הציון הקדוש.

כתוצאה מחסימה משמעותית זו, יעבור קו 961 הפועל במסלול טבריה-ירושלים לשימוש בצירים עוקפים. בנסיעה מכיוון טבריה לירושלים, ייצא הקו כרגיל מהתחנה המרכזית בטבריה, אולם יופנה לנסיעה דרך כביש מס' 77. משם יפנה שמאלה בצומת פוריה לכביש מס' 768, ימשיך בפנייה שמאלה בצומת אלומות לכביש מס' 767, ומשם ימינה בצומת מושבת כנרת חזרה לכביש מס' 90, שם יתחבר למסלולו הרגיל.

בשל המעקף, יבוטלו זמנית התחנות הבאות: הגליל – גן העיר (תחנה 57053), שדרות אליעזר קפלן – חוף גיא (תחנה 57059), שדרות אליעזר קפלן - חמי טבריה (תחנה 57061) וכן התחנה בכביש 90/ שדרות אליעזר קפלן (תחנה 57062).

בכיוון ההפוך, בנסיעה מירושלים לטבריה, ייסע הקו על פי המסלול הקיים עד לצומת מושבת כנרת, שם יפנה שמאלה לכביש מס' 767. משם ימשיך ימינה בצומת אלומות לכביש מס' 768, יפנה ימינה בצומת פוריה לכיוון העיר וימשיך בנסיעה רציפה עד להגעתו לתחנה המרכזית בטבריה.

גם בכיוון זה יחולו שינויים בעצירות, והתחנות הבאות יבוטלו זמנית לשירות: מושבת כנרת (תחנה 58062), שדרות אליעזר קפלן - חמי טבריה (תחנה 58065), שדרות אליעזר קפלן – חוף גיא (תחנה 58178) והתחנה ברחוב הבנים/ הקישון (תחנה 58067).

חברת אגד מדגישה כי השינויים הכרחיים לשמירה על בטיחות הנוסעים וממליצה לציבור להקדים את הגעתו ולהתעדכן בשינויים בזמן אמת, כדי להבטיח נסיעה נעימה ובטוחה בדרך לתפילה על ציונו של רבי מאיר בעל הנס.