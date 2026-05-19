נוסעים ברכבת ישראל לחג? אלו הזמנים בערב החג ובצאת השבת

רכבת ישראל פרסמה היום (שלישי) את לוח הזמנים המיוחד לחג השבועות תשפ"ו, הכולל שירות מלא ברחבי הארץ עם תוספות משמעותיות במסלולים מרכזיים. על פי ההודעה, הרכבות תופעלנה בהתאם ללוח זמנים ייעודי שנקבע במיוחד לימי החג, תוך הקפדה על מתן מענה מיטבי לנוסעים.

ברכבת ישראל ממליצים לנוסעים המתכננים לנסוע בימים אלה להתעדכן מראש בזמני הרכבות המדויקים דרך אתר החברה, אפליקציית הסלולר או מוקד השירות הטלפוני. כידוע, בתקופות חגים חלים שינויים בלוחות הזמנים הסדירים, ולכן חשוב להיערך בהתאם.

ערב חג השבועות: פעילות עד השעה 17:00

בערב חג השבועות, ביום חמישי ה' בסיוון (21.5.26), תופעלנה רכבות הנוסעים בין השעות 6:00 בבוקר ועד השעה 17:00 אחר הצהריים. לוח הזמנים יתבסס על לוח זמנים של ימי שישי, המותאם לצרכי הציבור בערבי חגים וימי ערב שבת.

במסגרת ההיערכות לחג, תוסיף רכבת ישראל שירות רכבתי בתדירות גבוהה במיוחד בקו חיפה-תל אביב, אחד מהקווים העמוסים ביותר במערכת. במקום רכבת אחת מידי שעה כפי שמקובל בימי שישי, תפעלנה שתי רכבות מידי שעה, מה שיאפשר לנוסעים רבים יותר להגיע ליעדיהם בנוחות ובמהירות.

מוצאי החג: חזרה לפעילות החל מ-21:30

במוצאי חג השבועות, ביום שבת ז' בסיוון (23.5.26), תחזור רכבת ישראל לפעילות החל מהשעה 21:30 בערב. השירות יימשך עד חצות הלילה, כאשר גם במוצאי החג תתווספנה רכבות נוספות בקו חיפה-תל אביב על מנת לאפשר לנוסעים רבים לחזור לביתם בנוחות לאחר סיום החג.

בנוסף לשירות הרגיל, תפעיל רכבת ישראל את רכבות הלילה המיוחדות בקו נהריה-נתב"ג, המשרתות נוסעים המעוניינים להגיע לשדה התעופה או לנסוע בשעות המאוחרות של הלילה. קו זה מהווה פתרון חשוב לנוסעים שזקוקים לתחבורה ציבורית בשעות שבהן אין שירות אוטובוסים.

היערכות מיוחדת לחג מתן תורה

ההיערכות המיוחדת של רכבת ישראל לחג השבועות משקפת את המגמה של השנים האחרונות להרחיב את השירות הרכבתי בימי חגים ולאפשר לציבור הרחב להגיע ליעדיו בתחבורה ציבורית. כזכור, בשנים האחרונות הורחב השירות הרכבתי באופן משמעותי, כאשר תחנות רבות שוקמו ונפתחו מחדש לאחר תקופות של סגירה.

יצוין כי בחודשים האחרונים, בעקבות המצב הביטחוני, נדרשה רכבת ישראל להתמודד עם אתגרים לא מעטים. לאחר תקופה של הגבלות, חזרה המערכת לפעילות מלאה, ורכבת ישראל פועלת ללא הרף לשמור על רציפות השירות לנוסעים.

ברכבת ישראל מאחלים לנוסעים חג שבועות שמח ובטוח, ומזכירים כי צוותי החברה יעמדו לרשות הציבור במהלך כל ימי החג למתן מידע ועזרה בכל נושא הקשור לנסיעה ברכבת.