מדינות המפרץ מכחישות פוסט דרמטי של הנשיא טראמפ

סתירה דיפלומטית חריפה התגלתה בין הצהרות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבין עמדת מדינות המפרץ, כאשר גורמים רשמיים בסעודיה, איחוד האמירויות וקטאר הכחישו בפני עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' כי היו מודעים לתוכנית אמריקנית מיידית לתקוף את איראן.

הכחשה זו מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ טען בפומבי כי אותן מדינות פנו אליו בבקשה לעצור מתקפה שתוכננה לצאת לפועל כבר היום (שלישי). על פי הדיווח, הגורמים הבהירו כי לא קיבלו מידע על תוכנית תקיפה קרובה, ובוודאי שלא ביקשו מוושינגטון להפסיק אותה.

"מתקפה מלאה ורחבת היקף"

בהודעה שפרסם אתמול כתב טראמפ בין השאר: "בהתבסס על כבודי למנהיגים שהוזכרו לעיל, הוריתי לצבא שלא נבצע את המתקפה המתוכננת על איראן מחר, אך הוריתי להם עוד להיות מוכנים לפתוח במתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת״.