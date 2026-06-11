מאחורי הזינוק במספר הנוסעים עומדים שילוב של הרחבת השירות, רכבות חשמליות חדשות, הארכת רכבות והגדלת תדירות הנסיעות. עבור רבים, הרכבת הפכה בשנים האחרונות לחלופה קבועה לרכב הפרטי, בעיקר בנסיעות לעבודה, ללימודים או סתם ליציאה עם המשפחה, בזכות היכולת להגיע למרכזי הערים ללא חיפוש חניה וללא עמידה ממושכת בפקקים.

תחנות מרכזיות ברחבי הארץ ממשיכות לרשום גידול בביקושים, והיקף הנסיעות הגבוה משקף את מקומה ההולך ומתרחב של הרכבת במערך התחבורה בישראל. בפן הכלכלי, הרכבת מציעה מודל נסיעה משתלם במיוחד בהשוואה לעלויות הדלק, השכרת הרכב או התשלום על חניונים. ילדים עד גיל חמש נוסעים ללא תשלום, בעוד בני נוער עד גיל שמונה עשרה נהנים מחצי מחיר בשימוש ברב-קו. אזרחים ותיקים המוגדרים בפרופיל "זהב קו" זכאים לנסיעה חינם בהתאם לרפורמת "צדק תחבורתי". בנוסף, ברכבת אין תשלום נוסף על עגלות ילדים, מזוודות או תיקים גדולים, והם מאוחסנים במדפי הציוד הייעודיים

היבט הנגישות והשירות מהווה נדבך מרכזי נוסף בחוויית הנסיעה. רכבת ישראל מפעילה מערך סיוע רחב לנוסעים עם מוגבלות בניידות או למבוגרים הזקוקים לעזרה, כאשר כלל התחנות והקרונות מונגשים. בתיאום מראש מול מוקד השירות ניתן לקבל ליווי אישי של צוות התחנה מהכניסה ועד להושבה בקרון.

על מנת להבטיח את שלומם של כלל הנוסעים, רכבת ישראל יצאה בקמפיין חדש לריענון כללי הבטיחות וההתנהגות בתחנות ובקרונות. הקמפיין שם דגש על אחריות אישית, התחשבות בנוסעים אחרים והקפדה על כללי בטיחות והתנהגות שישפרו את חוויית הנסיעה.

ברכבת מזכירים כי יש להמתין מאחורי הפס הצהוב עד לעצירה מלאה של הרכבת, להשגיח על ילדים לאורך כל השהות בתחנה ולאפשר לנוסעים לרדת מהקרונות לפני העלייה. במהלך הנסיעה מתבקשים הנוסעים לשמור על ניקיון הקרונות, להימנע מהפרעה לסביבה ולהישמע להנחיות צוותי הרכבת והמאבטחים.

לצורך תכנון הנסיעה מומלץ להגיע לתחנה לאחר רכישת כרטיס או תיקוף מראש. בנוסף, בהתאם להנחיות המשטרה וכיבוי האש, בקו ירושלים מוגבל מספר הנוסעים ל-1,200 בכל רכבת. השובר הנדרש מונפק ללא עלות וניתן להזמנה מראש באתר, באפליקציה או בעמדות השירות בתחנות.