נוסעי רכבת ישראל יידרשו להיערך לשינויים משמעותיים בתנועת הרכבות בסוף השבוע הקרוב, כך עולה מהודעת דוברות החברה. השינויים יחולו בימים חמישי, שישי ומוצאי שבת (9-11.7.26) בשל ביצוע עבודות תשתית חיוניות ומצילות חיים באזור כפר חב"ד.

העבודות, שתוכננו במיוחד לימי הקיץ בהם הביקושים לרכבת נמוכים יחסית, נועדו לשפר את בטיחות הנסיעה ואת השירות הרכבתי לטווח הארוך. במהלך התקופה הזו יחולו שינויים נרחבים בהפעלת קווי הרכבת באזור המרכז והשפלה, כאשר חלק מהתחנות ייסגרו זמנית לשירות.

תחנות ייסגרו זמנית

על פי ההודעה, תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב תיסגרנה זמנית לשירות במהלך שלושת הימים. בנוסף, לא יופעלו קווי הנסיעה הסדירים בין לוד לתל אביב, מה שיחייב את הנוסעים להיערך מראש ולבחון חלופות נסיעה.

רכבות בקו באר שבע-נהריה ובקו באר שבע-כרמיאל תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות באר שבע מרכז ולוד מצד אחד, ובין תחנות תל אביב ההגנה ונהריה או כרמיאל מצד שני. כידוע, רכבת ישראל רשמה בשנה החולפת שיא של כ-72 מיליון נסיעות, מה שמדגיש את חשיבות התחזוקה השוטפת של התשתיות.

קווים נוספים במתכונת מפוצלת

גם קו אשקלון-בנימינה יופעל במתכונת מפוצלת, בין תחנות אשקלון ולוד ובין תחנות תל אביב ההגנה ובנימינה. קו רחובות-נתניה יופעל רק בין תחנות תל אביב סבידור מרכז ונתניה, ללא המשך דרומה.

קו בית שמש-נתניה יופעל ביום חמישי (9.7.26) רק בין תחנות בית שמש ותל אביב סבידור מרכז, ללא עצירות בתחנות תל אביב האוניברסיטה, הרצליה, בית יהושע ונתניה. בימים שישי ומוצאי שבת (10-11.7.26), הקו יופעל במתכונת מפוצלת בין תחנות בית שמש ולוד, ובין תחנות תל אביב ההגנה ונתניה.