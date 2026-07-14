מחשש לחילול שבת: רפורמת התחבורה הגדולה הוסרה מסדר היום

תחבורה ציבורית בירושלים ( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

חודש לאחר שוועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את רפורמת המטרופולינים בתחבורה הציבורית, שנחשבת לאחת הרפורמות הגדולות ביותר בעשורים האחרונים, הוסרה היום (שלישי) ההצעה מסדר היום של מליאת הכנסת. הסיבה: התנגדות המפלגות החרדיות מחשש לפגיעה עתידית בסטטוס־קוו בשבת.

הרפורמה, שנועדה להעביר סמכויות נרחבות בתחבורה הציבורית ממשרד התחבורה לרשויות המקומיות, עוררה דאגה בקרב חברי הכנסת החרדים. על אף שבמהלך הדיונים בוועדת הכלכלה הודגש כי החוק אינו מאפשר לרשויות המקומיות להפעיל תחבורה ציבורית בשבת או לשנות את המצב הקיים, החשש מפני שינויים עתידיים הוביל להסרת החוק מסדר היום. מחלוקת על זהות ראש המטרופולין כפי שפורסם ב"כיכר השבת" לפני כחודש, הדרך לאישור החוק הייתה רצופה במחלוקות. אחת הסוגיות המרכזיות הייתה זהות הגוף שיעמוד בראש רשויות המטרופולין החדשות. יוזמה חדשה בבני ברק: תתקיים הפרדה בין גברים לנשים ליד אולמות השמחה קובי ישראל | 15:07 בדיונים שניהל יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, הוצגה פשרה שלפיה מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית יעמוד בראש מטרופולין גוש דן לתקופת מעבר של שנה וחצי. לאחר מכן, הוא יוחלף בנציג עיריית תל אביב, ובהמשך ייערכו בחירות בין כלל הרשויות החברות במטרופולין. משרד התחבורה התנגד למתווה ודרש שהשליטה תישאר בידי הרשות הארצית במשך שלוש שנים. מחלוקת זו עיכבה את קידום החוק, והוסיפה למורכבות הפוליטית סביב הרפורמה.

אוטובוס | אילוסטרציה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

חששות הרשויות החרדיות

על פי המתווה שאושר בוועדת הכלכלה, מטרופולין גוש דן אמור לכלול בין היתר את תל אביב, בני ברק, רמת גן, חולון, בת ים, גבעתיים, הרצליה ורמת השרון. בהמשך אמורות להצטרף גם ראשון לציון וקריית אונו.

ב"כיכר השבת" נחשף כי במסגרת המתווה, לבני ברק יהיה כוח הצבעה של כ־13% בלבד. נתון זה עורר חששות בעיר מפני קבלת החלטות הנוגעות לתחבורה הציבורית ברוב של הרשויות השכנות, ללא יכולת השפעה משמעותית של העיר התורנית.

בית שמש ביקשה לצאת לחלוטין מהחוק, מחשש שהעיר ירושלים תחזיק ברוב מוחלט של כוח ההצבעה במטרופולין ירושלים. בסופו של דבר נענתה הבקשה, ובית שמש הוחרגה מהמתווה. גם מבשרת ציון הוצאה מהחוק, ובמקומה צורפה צור הדסה למטרופולין ירושלים. במקביל, רכסים צורפה למטרופולין חיפה.

חוק החניונים אושר בנפרד

לצד רפורמת המטרופולינים, אישרה ועדת הכלכלה גם את ביטול תיקון "חוק החניונים". כך, הגבייה בחניונים פרטיים תחזור להתבצע לפי שעה מלאה ולאחר מכן לפי רבעי שעה. סעיף זה אושר בנפרד וצפוי להיכנס לתוקף בתוך ארבעה חודשים מפרסום החוק.

כעת, לאחר הסרת רפורמת המטרופולינים מסדר היום של המליאה, לא ברור מתי תשוב ההצעה לדיון ולהצבעה. המשך קידומה צפוי להיות תלוי בהסכמות שיגובשו בין הקואליציה לבין המפלגות החרדיות, תוך מציאת פתרון לחששות בנוגע לשמירה על סטטוס־קוו השבת.