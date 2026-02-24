בוגריה של הישיבה, תלמידיה, תומכיה וידידיה, בארץ ובחו"ל, התכנסו לאלפיהם בבניני האומה בירושלים – מהם רבני קהילות ומרביצי תורה חשובים, ובראשם ראש הישיבה הגר"י גולדשטיין וצוות רבני הישיבה, כאשר הקהל כולו זוכה לחוות ולהתרגש ולחזור לשנות לימודיהם בישיבה. לצד הקהל באולם שמנה כ – 1500 איש, הצטרפו עוד ריכוזים רבים של קהילות בוגרי הישיבה בכל העולם שנטלו חלק מרחוק במעגל סגור.

במעמד הועלה על נס מצבה המיוחד של הישיבה כעת, הפועלת להסדיר את מצבו החוקי של שטח הישיבה בהר ציון, ולחכור אותו באופן רשמי למאה השנים הקרובות, ולהסיר באופן סופי את הערעורים מצד גורמים שונים.

בפני המשתתפים הרבים הוצגו מיצגים ותיעודים משנות פעילותה של הישיבה ופרותיה הברוכים, כאשר בשיאו של הערב בוצעה מחרוזת מוזיקלית אמנותית ששחזרה באופן נפלא את ניגוני הישיבה שהושרו בה במהלך השנים, מחרוזת אותה ביצעו בהרמוניה בוגרי הישיבה הותיקים לצד דור ההוה של הישיבה.

את המעמד פיארו בנוכחותם גם רבנים ומרביצי תורה, בהם זקן רבני ירושלים הגאון הגדול רבי אביגדור נבנצל, כאשר אורח הכבוד במעמד היה הגאון רבי משה הלל הירש שטרח והגיע לכבד את המעמד ואת תלמידו – ראש הישיבה, ואף נשא דברים, בלשון הקודש ובאנגלית, בהם בירך את כל המסייעים והמחזיקים, ואף האציל ברכה מיוחדת על ראש הישיבה שימשיך להנהיג את הישיבה לאורך ימים ושנים.

צפו בגלריה מרגשת מהמעמד ההיסטורי: