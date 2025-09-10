יממה לאחר פתיחת הדיונים המחודשים בחוק הגיוס בועדת החוץ והבטחון של הכנסת, הגיע יו"ר הוועדה חה"כ בועז ביסמוט, לביקור בישיבת "כסא רחמים" ולברכה והתייעצות במעונו של ראש הישיבה הגאון הרב צמח מאזוז.

את הביקור החל חה"כ ביסמוט בסיור בהיכל הישיבה הקטנה והגדולה בלווי הגאון הרב ליאור כהן - חתנו נאמן ביתו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל ור"י 'מאור יוסף', והגאון הרב מצליח חי מאזוז מבכירי הרמי"ם בישיבה וראש בית ההוראה.

במהלך הסיור שמע ביסמוט את קול לימודם של הבחורים, וכן שוחח עם חלקם. חה"כ ביסמוט ציין כי התרגש לראות מקרוב את מאות הבחורים הצעירים רכונים על לימודם בהתמדה.

קטע מרגש נרשם כאשר נכנס ביסמוט אל היכל הישיבה הגדולה, עצר הגאון הרב מצליח חי והציע כי יבחר מסכת באקראי ממסכתות הש"ס וישאל את הבחור שיושב בספסל לצידם למקור הציטוט ברחבי הש"ס. הבחור לא התבלבל תוך שניות ירה את המקור המדויק לציטוט. חה"כ ביסמוט הביע התפעלות מיוחדת מכך שנערים בני 18–19 יודעים את כל מסכתות הש"ס בעל־פה. "נדהמתי לגלות כי אני מצטט משפט ממסכת אקראית, ומקבל במקום מקור מדויק. אני מרגיש קטן לידם – כמות הידע והעמקה שלהם פשוט מעוררת השראה!", אמר.

לאחר מכן נכנס חה"כ ביסמוט ללשכתו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל השוכנת בבניין הישיבה, שם ראה את הספריה הגדולה והארכיון של מרן הגה"ק הקדוש רבי מצליח מאזוז זצוק"ל הי"ד והביע התרגשות רבה.

לאחר מכן התיישבו הנוכחים והחל הדיון בסוגיה המרכזית שעל סדר יומה של הוועדה – חוק הגיוס. חה"כ ביסמוט שמע את משנתו של הגר"צ מאזוז בדרכו של אחיו מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצוק"ל. הפגישה התקיימה בראשות ראש הישיבה הגאון הרב צמח מאזוז ובהשתתפות חתנו נאמן ביתו של מרן הגר"מ מאזוז ור"י 'מאור יוסף' הגאון הרב ליאור כהן יחד עם נכדו של הגר"צ - הרב אביתר כהן רב קהילה ברמת גן ואיש העסקים מר צביקה שלום. בפגישה ליבנו הנוכחים יחד עם חה"כ ביסמוט את הסוגיה הבוערת עם חוות דעת של אנשי מקצוע אותה הביאו לפגישה.

בדבריו הזכיר הגר"צ כי בידיו של חה"כ ביסמוט מופקדת אחריות כבדה בשעה גורלית זו, ואמר: "מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות". בדבריו הדגיש ראש הישיבה את מעלת לומדי התורה, וציין כי רוב הציבור המסורתי והמאמין בישראל רואה בלימוד התורה חלק מההגנה הביטחונית של עם ישראל. "הניסים המלווים את העם מוכיחים זאת, גם אם יש מי שמנסים לצייר תמונה אחרת", הוסיף הגר"צ מאזוז.

עם זאת, הבהיר הגר"צ כי בדומה לעמדתו של אחיו מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל, באופן עקרוני מי שאינו לומד תורה צריך להתגייס, אך במציאות הנוכחית הדבר אינו אפשרי. "העבר הוכיח כי בג"ץ והפיקוד האנטי־דתי הפרו שוב ושוב סיכומים, כמו במקרה 'שחר כחול'. לכן הצעד הראשון חייב להיות חקיקה ברורה, שתבטיח פסיקה שאין בכוח בג״ץ לשנות – גם אם יעתרו ארגוני נשים או ישתנה הפיקוד הצבאי", אמר הגר"צ.

לקראת סיום ציין חה"כ ביסמוט כי כמי שמכיר מקרוב את ערכה של התורה, הוא מבין את משמעות דבריו של ראש הישיבה, והתחייב להעלות בפני חברי הוועדה את האתגרים שהוצגו ולבחון דרכים מעשיות לפתרונם.

בסיום המפגש, לאחר שהגר"צ עמד והציג נקודות נוספות ודרכים מוצעות לפתרונן, בירך ראש הישיבה את חה"כ ביסמוט והדגיש את הערכתו על כך שהוא נושא בגאון וללא מורא את כבוד התורה ומסורת ישראל.

יצוין כי הגעתו של חה"כ בועז ביסמוט על רקע המשבר בחוק הגיוס, דוקא לישיבת 'כסא רחמים'. מגיעה בעקבות הקשר המתמשך עם מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל. בזמנים של הכרעות משמעותיות, סיפר ביסמוט, כי היה פונה להתייעצות וברכה במעונו של ראש הישיבה. כך לאחר בחירתו לכנסת שח ואמר בהילולא השנתית שע"י מוסדות הישיבה כי "מרן הרב מאזוז הוא אדם שכולנו מעריצים. זכינו, אנחנו היהודים, למרן הרב מאיר מאזוז! ואני לא מתבייש להגיד שכאשר הלכתי לפוליטיקה, הדבר ראשון שעשיתי זה באתי לבקש את ברכתו של הרב. אז אם הצלחתי, תודה רבה לך כבוד הרב". כך גם עם החלטתו להתמודד בפריימריז ובבחירות לכנסת, ולאחר מכן לאחר בחירתו, אחרי מינוי ליו"ר הוועדה לבטחון לאומי ועוד.