המתנדבים החרדים הוזעקו: הנעדר הקשיש נמצא בנהר ללא רוח חיים

סוף עצוב: יהודי בן 79, תושב השכונה החרדית בורו פארק, אותר ללא רוח חיים בסמוך לחוף הים בברוקלין שבניו יורק - אחרי שעות ארוכות של חיפושים. כך דווח הלילה (בין שני לשלישי) באתר 'בורו פארק 24'.

את החיפושים קיימו שורה ארוכה של ארגוני 'שמירה' מהשכונות החרדיות בכל האזור - בורו פארק, קווינס, סטטן איילנד וקראון הייטס. אליהם הצטרפה משטרת ניו יורק.

הנעדר נראה לאחרונה ביום ראשון השבוע, בסביבות השעה 14:00 בצהרים בדרום מזרח ברוקלין. הוא נראה עם חולצת פלנל משובצת, מכנסיים בצבע בז בהיר וכובע כחול.

כוחות החירום פרסמו את תיאורו, וקראו לציבור למסור מידע עליו אם ימצאו אותו. עלה חשש לחייו ושמו ושם אמו אף הופץ בקרב הקהילות היהודיות כדי שיתפללו לשלומו.

במסגרת החיפושים אף הוזנקו רחפנים וצוותים לא מעטים של כוחות. כאמור, זה נגמר בטרגדיה. גופתו נמשתה מהמים ללא רוח חיים. הודעה נמסרה למשפחתו.