למה ב-600,000? המשמעות של ברכת 'חכם הרזים', ומתי מברכים?

לקראת עצרת הענק התייחס הגאון הרב שבתי לוי רבה של שכונת 'רמת אהרן' וראש בד"ץ "הליכות משה", להיבט הלכתי מיוחד הקשור לעצרת זו.

בסרטון מסביר הרב לוי את חיובה של ברכת "חכם הרזים" – ברכה הנאמרת בעת ראיית שישים ריבוא מישראל (600,000 יהודים) במקום אחד. "כשכל אחד מהנוכחים שונה – בפרצוף, בדעה, בגישה – רק הקב"ה יודע את סוד לבם של כולם", אומר הרב. "זו המשמעות של חכם הרזים – היודע את צפונותיהם של בני האדם".

הרב מתבסס על דברי הרא"ה במסכת ברכות נ"ח, המסביר כי מספר זה מסמל שלמות רוחנית וריבוי דעות: "בשישים ריבו ניתנה התורה, למה בשישים ריבו? כי בשישים ריבו דהיינו 600,000 איש זה בעצם כל המחשבות וכל הדעות כלולות בפנים לא יכול להיות דעות יותר מאשר 600,000 איש, והתורה ניתנה ב600 אלף איש, כי אז אפשר להבין את התורה, כי כל המוחות וכל הסברות וכל המחשבות כולם שמעו את התורה הזאת ואז אפשר לפרש את התורה לפי 600 אלף איש, 600 פנים, כל אחד לפי המחשבה שלו ככה אפשר לפרש את התורה עצמה"

"כיוון שבעצרת צפויים להשתתף למעלה משישים ריבוא – 600,000 יהודים – ניתן לברך: 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם חכם הרזים'".

הרב התייחס לעצרת ההמונים ואמר: "העצרת נערכת לכבוד לומדי התורה – כדי למחות על ביזוי התורה, שולחים יהודים לכלא רק משום שלמדו תורה – זהו עוון? זו חוצפה חסרת תקדים בתולדות עם ישראל."

עוד הוסיף כי "לא היה בהיסטוריה של עם ישראל – שיהודים מעם ישראל לוקחים אדם בעוון לימוד התורה, אומות העולם עשו את זה, רבי עקיבא גם נתפס על זה, אבל אנחנו מדברים פה על יהודי! וצריך למחות על זה"

לסיום ציין כי בשל ההערכות לפיהן למעלה מ-600 אלף איש צפויים להשתתף בעצרת, תיאמר ברכת "חכם הרזים": "כאשר מתקבצים שישים ריבוא מישראל – גם אם לא רואים את כולם יחד – מברכים את הברכה המיוחדת הזו, המדגישה את ייחודו של כל יחיד בתוך הציבור כולו".

מדובר בברכה נדירה, הנאמרת במעמדים יוצאי דופן של התכנסות יהודים בהיקף עצום. "לא צריך לראות את כולם יחד, אלא אם ידוע שיש 600 אלף יהודים במקום – מברכים", הדגיש.