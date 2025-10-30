הגר"מ מאזוז זצ"ל ( צילום: בית הרב )

המונים נוהרים בשעות אלו אל עבר עיה"ק ירושלים, למפגן אחדות נדיר ויחודי מסוגו בראשות גדולי התורה והחסידות. 'עצרת המיליון - זעקת התורה'. זאת לאור קריאתם והוראתם של מרנן ורבנן כחלק מהמאבק לשמירת הציביון היהודי בארץ הקודש ועל עתידם הרוחני של בני התורה והישיבות הקדושות.

בשל מאות האלפים שצפויים לעלות ולהגיע לעצרת הגדולה, בימים האחרונים עלה בבתי המדרש ובהיכלי הישיבות הדיון התורני סביב ברכת 'חכם הרזים' הנהוגה להאמר במעמד של שש מאות אלף איש. בתיעוד דברי ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, התייחס ראש הישיבה לנושא ולדיון ההלכתי בשיעור שנשא בשנים האחרונות בבית מדרשו, עת נערך באותה העת מפגן כח בסדר גודל דומה. בשיעורו אז ביאר הגר"מ את ההלכה גבי הברכה המיוחדת לפרטיה ההלכתיים וכיצד בדיוק יש לנהוג.

הגר"מ מאזוז זצ"ל בשו"ת

שאלה: האם ניתן לסמוך על הערכות המשטרה שיש שישים ריבוא ולברך?

תשובה: "הערב מתכנסים למעלה משש מאות אלף איש (ככה משערים). מי שנמצא שם והוא עומד על איזה גג ורואה את כולם יחד, ולפי הערכת המשטרה יש שבע מאות אלף איש, יוכל לברך בשם ומלכות – 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם חכם הרזים'".

הגר"מ ציין כי גם "יש דעה שגם בחוץ לארץ אפשר לברך. אבל כף החיים מביא (סי' רכ"ד ס"ק ט"ו) שזה דווקא בארץ ישראל, והנה אנחנו בארץ ישראל, אז אפשר לברך. וא"צ שיהיו חכמים גדולים שם (על חכם מופלג בחכמה, יש ברכה אחרת)".

שאלה: כיצד ינהגו הצופים בשידור החי?

תשובה: "בשידור חי, אולי לא. אבל מי שנמצא שם, ודאי שכן".

האם צריך לראות את כל השישים ריבוא כדי לברך?

תשובה: בברכה יש לראות את הקהל יחד ואז לברך (וכן הוא לשון מרן בש"ע "הרואה שישים ריבוא מישראל ביחד" וכו'), "ולכן, מי שהזדמן לשם ועולה על איזה גג ויראה 'בן פורת יוסף' ששים ריבוא מישראל כולם יחד, יאמר 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם חכם הרזים'", חתם ראש הישיבה.

אמש יצא אחיו, הגה"צ הרב צמח מאזוז בקריאת קודש לכלל הציבור, ובה קרא ב"חובה קדושה" להשתתף בעצרת הגדולה.

מכתב הגר"צ מאזוז

"בס"ד יום ז' חשון התשפ"ו. לכל אחינו בני ישראל בכלל, ה' ישמרם ויחיים, אמן. שלום וברכה ובשורות טובות! בהיות ומשנאי התורה הרימו ראש, וכל כמה ימים שומעים על מעצר בחורי ישיבות שחטאם היחיד הוא "שלומדים תורה"", פתח הגר"צ.

"לכן מארגנים למחר עצרת ענק בשערי ירושלים, להתפלל ולהתחנן לבורא עולם לבטל הגזירה. ואין ספק שכמה שיהיו יותר ויותר אנשים בעצרת, הדבר ישפיע על כל יושבי תבל".

"על כן" המשיך ראש הישיבה, וקרא "בודאי שחובה קדושה לכל אשר יראת ה' בקרבם, להשתדל בכל עוז לקחת חלק בעצרת זו".

הגר"צ הוסיף "ובאמת שאין לנו שיור אלא התורה הקדושה. וכבר אמרו רבותינו (מכות דף י' ע"א) על הפסוק "עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים", מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. ובזמן שקול יעקב נשמע בבתי מדרשות אין ידיו של עשו עושות מלחמה".

"ואין ספק" כתב הרב צמח, "שאילו מר אחי מרן ראש הישיבה רבינו הגדול הגאון הנאמ"ן זצוק"ל הכ"מ, היה בקרבנו, היה מורה ללכת לעצרת קדושה זו. וכפי שהורה בעבר בכיוצא בזה".

"עם זאת, תלמידי ישיבות קטנות ילכו רק עם הוריהם בלבד שישמרו עליהם שלא יקרה ח"ו אסון".

בסיום כתב "קריאתנו זו, לאברכים, לבני הישיבות הגדולות, ולכל מי שהוא ירא שמים שיודע שאנחנו בארץ ישראל, וניצחנו הרבה נצחונות במיוחד בשנה זו. ונסים רבים נעשו לנו. כל זה בזכות התורה כנ"ל".

"ויהי רצון" סיים הגר"צ בברכה, "שעולם התורה ימשיך לפרוח ולשגשג בארצנו הקדושה ומחוצה לה, וישמע האל קול תפלותינו, ותחזינה עינינו בשוב ה' את שיבת ציון בחן בחסד וברחמים בעגלא ובזמן קריב. אמן. בברכת התורה ולומדיה, הרב צמח מאזוז בלא"א הגה"ק "איש מצליח" זיע"א" חתם ראש הישיבה.

אל הקריאה הצטרפו גם חברי בית-הדין ובית-הוראה "משפט וצדק" שע"י הישיבה ובראשם הראב"ד הגר"ד עידאן. וכן הדיינים הגר"י פנחס, הגר"ר פרץ, הגר"א כהן והגר"ח קבלן גיסו של מרן ראש הישיבה זצ"ל.