מכירים את התחושה שאתם פשוט לא במקום הנכון? שאם רק המציאות הייתה קצת אחרת, בלי גבולות ומגבלות, הכל היה מסתדר?

פרשת אמור מספרת את סיפורו של "המקלל", אדם שנולד לתוך מציאות שלא ביקש – ובסוף קילל את הקב"ה. מתחושה שאין לו מקום. שהחיים הכריחו אותו לתפקיד שלא בחר, לזהות שלא מתאימה, לגבולות שמרגישים כמו עוול.

המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מביא את הפירוש המרעיש של "מי השילוח" מאיזביצא ומגלה: כשאדם לא מוכן לקבל את השליחות שניתנה לו ואת מקומו הייחודי בעולם – הוא לא רק סובל. הוא משקר. הוא מחריב את מסגרות חייו. הוא יוצא מ"עולמו." והתוצאה? הלב נהפך לאבן.

אבל יש כיוון אחר המאפשר להפסיק לברוח, לקבל את המציאות כפי שהיא, ולחגוג את השליחות המיוחדת והמדויקת שנועדנו למלא.