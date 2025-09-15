מכה של גניבות קורקינט בשכונת קראון הייטס בברוקלין: אתמול יום ראשון נעצר נער צעיר אפרו אמריקני, בשעות אחר הצהרים שעון מקומי, אחרי שגנב קטנוע ותקף באיומים ילד בפארק ברחוב לעפרטס בשכונה.

קראון הייטס היא שכונה בלב ברוקלין בה אלפי משפחות של חסידי חב"ד, ובה שוכן המרכז העולמי של חסידות חב"ד, ה-770 המפורסם. קורבנות הגניבות הן משפחות מהחסידות.

לפי הדיווח של ארגון 'השומרים' בשכונה, המקרה אתמול התרחש בסביבות השעה 17:20 אחר הצהרים. מתנדבי הארגון הוזעקו לפארק, בעקבות דיווח על גניבת הקורקינט בידי שני נערים.

אחד הנערים אף אחז סכין בידו ואיים באמצעותו על הילד, שניסה להציל את הקורקינט שלו, ועל עובר אורח שסייע לילד. המתנדבים הגיעו לזירה ובהמשך עצרה המשטרה רק את אחד הנערים, קטין, זה שאיים בסכין.

מדובר במקרה שני בתוך פחות משבוע. ביום שלישי בשבוע שעבר, כפי שדווח ב'כיכר השבת', נעצר נער נוסף בשכונה בעקבות שני מקרים דומים, שהתרחשו בסמיכות זה לזה ברחובות אחרים בשכונה, ובהם ניסה לגנוב קורקינטים מעוברי אורח באיומי סכין. גם במקרה ביום שלישי היה מעורב נער שני, שלא נעצר.

באתר קראון הייטס אינפו צוין כי לפי ההערכות בשני המקרים מדובר באותו נער - שהצליח להימלט. "זה מתסכל", צוטט אחד התושבים. "המשטרה יודעת במי מדובר. אנחנו תוהים אם בטוח לנו לשלוח את הילדים לפארק.

באתר צוטט גם גורם המעורה בפרטים, ולפיו המשטרה יודעת את זהותו של החשוד השני שטרם נעצר, אולם ידיע כבולות מלעוצרו מכיוון שהתיק מטופל בידי פיקוד אחר של המשטרה שטרם נקט פעולה. אותו גורם הדגיש: "צריך להרחיק את הילד הזה, הוא ילד מסוכן!"