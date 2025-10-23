כריסטופר נף, גבר כבן 41, תושב מדינות קולורדו בארצות הברית, הואשם השבוע באסון הכבד שבו נהרגו בחורי הישיבה הצעירים בניו ג'רזי. אם יורשע הוא צפוי לקבל עונש של עשרות שנות מאסר. כך דווח באתר yeshiva world news.

התאונה התרחשה, כפי שדווח ב'כיכר השבת', בלילה שבין שבת לראשון, שעון מקומי, בסביבות השעה 00:40 בלילה. הנהג מקולורדו התנגש חזיתית בעוצמה רבה ברכב השחור, שבו נסעו ארבעת בחורי הישיבה. כעבור רגעים אחדים פגעה ברכב גם משאית שהתקרבה.

בתאונה הטראגית נהרגו כל הנוסעים ברכב - הבחור יעקב קילברג בן 19, שנהג ברכב; הבחור אהרן נתן לבוביץ בן ה-18, שלמה אבא כהן בן ה-18. שלושתם מליקווד. ההרוג הרביעי הוא חיים שמחה גרוסמן בן ה-18 מניו יורק.

הנהג המואשם פונה במסוק לבית חולים כשמצבו קשה. עדיין הוא מקבל טיפול רפואי. לפי הדיווח, חוקרי המשטרה לא פירטו אם התאונה התרחשה בגלל סמים, אלכהול או מהירות מופרזת וכדומה.

נסיבות החקירה עדיין נמשכות. יחד עם זאת לפי טענות שונות הנהג היה שיכור מאוד בזמן התאונה ובדמו נמצאה כמות כפולה של אלכהול מהכמות המותרת בחוק.

בעקבות התאונה, בכביש הטורן-פייק בניו ג'רזי, בסמוך לגשר הזיכרון של דלאוור, המחבר בין מדינות ניו ג'רזי ודלאוור, נחסם הכביש לתנועה במשך מספר שעות. כוחות החירום פינו את הבחורים תוך שמירה על כבודם.

זו לא התאונה הראשונה באזור, בתקופה האחרונה, שבה מעורבים בחורי ישיבה. בחודש אייר האחרון, לפני חמישה חודשים, התרחשה תאונת דרכים מחרידה בליקווד, בה נהרגו שלושה בחורי ישיבה ונפצע קשה מאוד בחור רביעי.

התאונה הזו, בחודש אייר, הייתה ביום שישי, כאשר חמישה בחורים נסעו ברכב, הנהג איבד שליטה ומותם של שני בחורים נקבע במקום. בהמשך נקבע מותו של הבחור השלישי.

מחקירה ראשונה עלה שבתאונה הזו הבחורים נסעו על פי הכללים, אולם הנהג הבחין באייל שהסתובב בכביש וניסה להסיט את הרכב. זה גרם לו לאיבוד שליטה. הוא סטה מהכביש, והתנגש בעץ שהיה בצידי הדרך. נוסעים שחלפו במקום הזעיקו את כוחות החירום וכוחות ההצלה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותם של שני הבחורים במקום.