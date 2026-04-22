הבחור נסע באמצע שבת ל"טיש"; התגובה של הרבי תדהים אתכם 

נער צעיר, יתום, שבור ורצוץ - עזב את דרך התורה. בליל שבת אחד חש שעמום, והוא החליט לנסוע ברכב לטיש של האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, רבי ברוך הגר (ה"מקור ברוך"), בחיפה. הוא אזר אומץ, ובסוף הטיש ניגש לרבי והתוודה: "רבי, מצבי לא טוב. הגעתי לכאן במכונית בעיצומה של שבת קודש".

מה שהרבי ענה לו - שינה לו את החיים לנצח.

בשיעור לפרשת אחרי-קדושים, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מעמיק באחד המדרשים המרעישים ביותר במדרש מרגש המגלה לנו את הסוד של הקדוש ברוך הוא להתמודדות עם בנים ש"נפלו": לא דרך ריחוק וקשיחות, אלא דרך קירבה, אהבה אין-סופית והזמנה קבועה לשולחן המלך.

שיעור שיהפוך לכם את כל תפיסת החינוך, את היחס שלכם לילדים שנפלו, ואת מערכת היחסים שלכם עם הקב"ה.

מסר עוצמתי לכל הורה, מחנך, ולכל מי שמחפש דרך להתקרב ולהקרִיב.