בשבוע האחרון נשמע לראשונה מזה עשרות שנים קול שופר בין חומות מבצר "דוהנה" בטירת 'אבן הענבר' שבלנינגרד, המשמש כיום כמוזיאון הענבר המפורסם. האירוע יוצא הדופן התרחש במסגרת פתיחתה של תערוכה חדשה המציגה מסמכים, תצלומים ומוצרי ענבר נדירים, וציין באופן סמלי את בואו של ראש השנה.

לאירוע החגיגי הגיעו נציגי ממשל, ראשי קרנות, וכן צאצאיו של ארנסט ליס, מנהל מפעל הענבר היהודי האגדי. במעמד זה, נשא דברים שליח חב"ד בעיר, הרב אברהם ברוך דייטש, שהסביר את משמעותו של ראש השנה כיום דין עולמי. בדבריו, עורר את הקהל לקראת יום הדין הקרב, וסיים בתקיעת שופר שריגשה את כל הנוכחים.

הקשר בין יהודים לתעשיית הענבר בקלינינגרד (שנודעה בעבר בשם קניגסברג) הוא ארוך ועמוק. מרכז תעשיית הענבר התפתח בעיר זו עוד תחת שלטון גרמניה, והמרכז ההיסטורי של התעשייה נשען רבות על פועלם של יהודים. אחד מהם היה איש העסקים העשיר מוריץ בייקר, שפיתח את התעשייה והפיץ את מוצריה ברחבי העולם. בייקר, שהיה דמות מכובדת ובעלת מעמד רם בקהילה היהודית המקומית, דאג לספק מקומות עבודה בתנאים טובים לבני הקהילה, והיה ידוע בעזרתו הרבה לאחיו היהודים.

בתקופה מאוחרת יותר, תחת השלטון הסובייטי, בלט יהודי נוסף בשם ארנסט ליס. ליס ניהל את מפעל הענבר הגדול בעיר יאנטרני (שמה לשעבר של העיר פאלמניקן), והוביל אותו להכרה בינלאומית ולזכייה בפרסים יוקרתיים. בתקופתו, מוצרי הענבר הפכו לסמל של איכות ואיכות ולחלק בלתי נפרד מהתרבות הרוסית.

התערוכה נפתחה במבצר "דוהנה", שנבנה לפני כ-175 שנים כחלק ממערכת הביצורים של העיר. המבצר, שהפך לאחר המלחמה לאתר זיכרון ולמוזיאון, מכיל כיום את התצוגה הגדולה בעולם של אבני ענבר. במקום מוצג אוסף מרשים של אבנים, בראשן "אבן השמש", גוש הענבר הגדול ביותר ברוסיה, שמשקלו למעלה מ-4 ק"ג.

שיתוף הפעולה בין המוזיאון היהודי בקלינינגרד בניהולה של שרה מרים אויסבויט ובין ראש הקהל, אליעזר ירמיהו פליטמן, לבין מוזיאון הענבר, אפשר את קיום האירוע המיוחד, שהדגיש את כבודם של התושבים למורשת היהודית שזורה בהיסטוריה המקומית.