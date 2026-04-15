"אל תשתקו": הקריעה והזעקה של המגיד החסידי | צפו

מה הקשר בין צלצולי שעון הביג בן בלונדון במלחמת העולם השנייה, רוכל בשוק שמציע תרופת פלא, ואישה משותקת שהצליחה לקום ממיטתה?

בשיעור המרתק שלפניכם, צולל המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון אל אחד הכוחות העוצמתיים ביותר שהופקדו בידינו – כוח הדיבור.

המילים שיוצאות מפינו יוצרות גלי אוויר – פיזיים ורוחניים – שמשאירים חותם בעולם. כל מילה שאנו אומרים יוצרת אנרגיה שמעצבת את חיינו ואת חיי הסובבים אותנו.

אתם שגרירים של אור, אהבה וריפוי. הגיע הזמן להשתמש בקול שלכם. שיעור לפרשת תזריע מצורע.