החיפושים אחרי בחור הישיבה שנעדר מתרחבים; כלבים מיוחדים הובאו

החיפושים אחר אברהם ישעיהו שפיגל, הנער החרדי בן ה-17 שטבע בחוף צאנז בנתניה ביום שישי האחרון, נמשכים ללא הפסקה. היום (שלישי) בשעות אחר הצהרים הוקפצו גם כלבני יכ"ל כדי לסייע בחיפושים בקו החוף, ולבחון דרכים בהפעלת כלבי הרחה מיוחדים אחר תלמיד הישיבה שנעדר מאז יום שישי וקיים חשש ממשי לחייו.

מפקד יכ"ל, יקותיאל (מייק) בן יעקב, ביחד עם מפקד היחידות המיוחדות של זק"א חיים אוטמזגין, בודקים אפשרות לשלוח צוות כלבנים עם כלבים בשיתוף עם סירה של זק"א לחיפושים בים. כך נמסר.

מפקד יכ"ל אמר: "התרשמתי מאוד מהמסירות והמקצוענות של הצוללים של זק"א. בחנו ביחד הפעלתם של כלבי הרחה בשילוב עם הצוותים בשטח. כולנו מתפללים לבשורות טובות ולאיתורו המהיר של אברהם ישעיהו בן שושנה".

במקביל בזק"א מסרו הערב כי עם רדת הערב, הסתיימו פעולות החיפוש של היחידות המיוחדות, יחידת הצוללים ויחידת הרחפנים, בחוף בלו ביי בנתניה.