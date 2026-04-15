החיפושים בנתניה ( צילום: זק"א ת"א )

היום (רביעי) הוא היום השישי למבצע החיפושים הנרחב: כוחות החירום ממשיכים במאמצים ממוקדים לאיתור הנער אברהם ישעיהו שפיגל בן ה-17, הנעדר מאז יום שישי האחרון בחוף צאנז בנתניה.

זאת, בעוד המשפחה השבורה מתמודדת עם אובדן כפול - אחיו, הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל בן ה-21, החזיר אמש את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר שנלחם על חייו במשך חמישה ימים במחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי לניאדו. במהלך שעות הלילה פעלו כלל הכוחות לביצוע ניתוח מעמיק של גזרת החיפוש. הניתוח, שנערך באמצעים טכנולוגיים וכלים מתקדמים, הוביל להחלטה אסטרטגית למקד את המאמצים בתא שטח סלעי ספציפי בתוככי הים, בו קיימת הסתברות גבוהה להימצאות הנעדר.

החיפושים הבוקר בנתניה ( צילום: זק"א )

החיפושים הבוקר בנתניה ( צילום: זק"א )

החיפושים הבוקר בנתניה ( צילום: זק"א )

משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הצהריים פועלים בזירה יחידת הצוללים, יחידת הרחפנים וצוותים עם אופנועי ים, במאמץ משולב ומדויק לסריקת האזור המוגדר. הפעילות מתמקדת בהעמקה בין הסלעים ובנקודות מורכבות לגישה, תוך ניצול מלוא היכולות הטכנולוגיות העומדות לרשות הכוחות.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א, מסר: "אנו פותחים את היום השישי למבצע מורכב ומתמשך, לאחר ניתוח מקצועי של השטח והבנת תנאי הזירה. הכוחות פועלים הבוקר במאמץ ממוקד ומדויק בתא שטח בעל הסתברות גבוהה, תוך שילוב כלל האמצעים והיכולות. נמשיך לפעול בנחישות עד לאיתור הנעדר ולהבאת מענה למשפחה".

החיפושים בנתניה ( צילום: זק"א ת"א )

חיים אוטמזגין הוסיף: "במהלך הלילה ביצענו ניתוח עומק של הגזרה יחד עם כלל הגורמים, ובהתאם לכך ריכזנו את המאמצים בתא שטח סלעי מורכב בלב הים. אנו מפעילים הבוקר כוחות משולבים – צוללים, רחפנים ואופנועי ים – כדי למצות כל נקודה בשטח ולאתר את הנעדר".

במקביל לפעילות הממוקדת בים, המשיכו במהלך הלילה מתנדבי יחידת הג'יפים, יחד עם מתנדבים נוספים, בסריקות רגליות לאורך קו החוף. הפעילות הרציפה והאינטנסיבית נמשכת מזה כמעט שישה ימים ללא הפסקה.

החיפושים בנתניה ( צילום: זק"א ת"א )

הטרגדיה הכפולה

בתחילת הלילה נפטר בבית החולים לניאדו בנתניה אחיו של הנעדר, הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל בן ה-21, שנמשה מהים לאחר שטבע ביום שישי האחרון. המנוח ז"ל, מבחירי תלמידי ישיבת 'תושיה - תפרח', הוא בנו של הגאון רבי שלמה שפיגל, ראש ישיבת הקיבוץ המוכרת "שפיגל".

הלוויתו של הבחור יששכר דב ז"ל יצאה בשעה 12:00 מבית הוריו ברחוב הרב כהנמן 8 ברמת שלמה שבירושלים, להר המנוחות שבגבעת שאול שם נטמן.

כזכור, האירוע הטראגי התרחש ביום שישי האחרון בצהרי היום, כאשר שני האחים ממשפחה חרדית מוכרת מירושלים נקלעו למצוקה במים בחוף צאנז בנתניה. האח הבכור חולץ על ידי עוברי אורח והועבר לבית החולים כשהוא מחוסר הכרה, ואילו אחיו הצעיר נעדר מאז.

המשפחה זקוקה לתפילות רבות לאיתורו של אברהם ישעיהו בן שושנה בשלום.