כיכר השבת
"סמוכים ובטוחים שהתיק ייסגר"

הבכיר שנחקר בלהב 433: מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן

בכיר ש"ס יהודה אבידן נחקר בחשד למניעת פיטורים של מנהל כשרות • החקירה נסבה על טענה שאסר על ראש מועצה דתית לפטר עובד מש"ס |בפנים: הגרסא של אבידן (משפט)

14תגובות
יהודה אבידן נואם באירוע של משרד הדתות (צילום: פלאש 90)

יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, התייצב היום (ראשון) לחקירה במשרדי יחידת להב 433 של המשטרה, יחד עם שני בכירים נוספים. החקירה מתנהלת בחשדות למרמה, הפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים.

החקירה נסבה על פעולות שביצע לכאורה אבידן במטרה למנוע פיטורים של מנהל מערך כשרות במועצה דתית, גם הוא איש מפלגת ש"ס, לאחר שהתגלו בעבודתו אי סדרים. החשד המרכזי הוא שמנכ"ל המשרד אסר על ראש המועצה הדתית לפטר את העובד בשל השתייכותו המפלגתית.

עו"ד עופר ברטל, המייצג את יהודה אבידן, מסר בשמו תגובה לחקירה. "הוא נחקר היום בחשד של הפרת אמונים. החשד נובע מטענה של ראש מועצה דתית, לפיה הוא אסר עליו לפטר עובד שלו, כיוון שהוא איש ש"ס", הבהיר עו"ד ברטל.

לדברי הסניגור: "האמת היא, שמר אבידן דרש מראש המועצה הדתית לקיים לעובד שימוע כדין ולא לפטרו בניגוד לדין. השימוע בוטל והעובד הוחזר לעבודה - עד אחרי שפוטר בעקבות שימוע שנערך כנדרש", הסביר.

עו"ד ברטל הוסיף כי "מר אבידן ימשיך להנחות את כל העובדים הכפופים אליו לפעול כדין בלבד. אנו סמוכים ובטוחים כי התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות כולן".

מהמשטרה נמסר באופן רשמי: "בהמשך לפניות כתבים, נעדכן כי מנכ"ל משרד ממשלתי ועוד 2 בכירים הגיעו לחקירה ביאח"ה להב 433, בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים".

חקירהלהב 433יהודה אבידןהמשרד לשירותי דת

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0 תגובות

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13
הכל בלוף אחד גדול תמיד יהשימו את או שס או את הימין
יוסף חיים
12
אבידן עבריין מורשע
דוד
11
בקרוב יחזור לרדיו
שוקרון
10
עם שפת ביבים כזו לא ברור איך רק עכשיו הוא נעצר
יאירי
9
אני חושב שאם הייתי רוצה לשים תמונה אחת שתסמל את השחיתות של שס הייתי שם את יהודה אבידן
שימי
8
אני מכיר אותו עבדתי איתו בעת שהיה מנכל עיתון יום ליום, איש יקר, אציל נפש, אדם הגון ביותר, איכותי, זהיר, והנה שוב תפירת תיקים לאלו שהממלכה אינה חפצה ביקרם
מוטי
הכי מצחיק זה האציל נפש
שי
7
איש ישר שעושה עבודתו נאמנה ובמסירות אין אין כמוהו בעולם
יעקב
6
זה העונש של מי שביקש לסגור את מירון
רשב''י
5
רבותי, קמפיין ש"ס התחיל, אכלו לי.... שתו לי.... חקרו אותי.... עצרו אותי....
קמפיינר
4
שס היא המפלגה הכי מושחתת מאז הקמתה. שורה ארוכה של אנשיה ישבו בכלא.
יהושע

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