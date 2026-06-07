הבכיר שנחקר בלהב 433: מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן

יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, התייצב היום (ראשון) לחקירה במשרדי יחידת להב 433 של המשטרה, יחד עם שני בכירים נוספים. החקירה מתנהלת בחשדות למרמה, הפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים.

החקירה נסבה על פעולות שביצע לכאורה אבידן במטרה למנוע פיטורים של מנהל מערך כשרות במועצה דתית, גם הוא איש מפלגת ש"ס, לאחר שהתגלו בעבודתו אי סדרים. החשד המרכזי הוא שמנכ"ל המשרד אסר על ראש המועצה הדתית לפטר את העובד בשל השתייכותו המפלגתית.

עו"ד עופר ברטל, המייצג את יהודה אבידן, מסר בשמו תגובה לחקירה. "הוא נחקר היום בחשד של הפרת אמונים. החשד נובע מטענה של ראש מועצה דתית, לפיה הוא אסר עליו לפטר עובד שלו, כיוון שהוא איש ש"ס", הבהיר עו"ד ברטל.

לדברי הסניגור: "האמת היא, שמר אבידן דרש מראש המועצה הדתית לקיים לעובד שימוע כדין ולא לפטרו בניגוד לדין. השימוע בוטל והעובד הוחזר לעבודה - עד אחרי שפוטר בעקבות שימוע שנערך כנדרש", הסביר.

עו"ד ברטל הוסיף כי "מר אבידן ימשיך להנחות את כל העובדים הכפופים אליו לפעול כדין בלבד. אנו סמוכים ובטוחים כי התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות כולן".

מהמשטרה נמסר באופן רשמי: "בהמשך לפניות כתבים, נעדכן כי מנכ"ל משרד ממשלתי ועוד 2 בכירים הגיעו לחקירה ביאח"ה להב 433, בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים".