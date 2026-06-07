כיכר השבת
זו הסיבה שנעצר | הפגנות במקום

דרמה במחסום המנהרות: הבלשים עקבו אחרי האברך - ועצרו אותו במחסום

אברך חרדי מבית שמש נעצר במחסום המנהרות • תחילה עלה חשד שמדובר בעריק, אך התברר: מדובר בחשוד בהפגנות האלימות מול בית השופט סולברג | המשטרה: התבצר ברכב ונאלצנו לפרוץ (חרדים)

27תגובות
זירת התפיסה (צילומסך)

דרמה במחסום המנהרות: אברך חרדי בן 26 מבית שמש נעצר היום (ראשון) במחסום המנהרות סמוך לביתר עילית, לאחר שזוהה כחשוד במעורבות בהפגנות האלימות שהתרחשו מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג.

תחילה עלה חשד כי מדובר בעריק מצה"ל, אך כעבור זמן קצר עדכנה המשטרה כי האברך מבוקש במסגרת חקירת ההפרעות הקשות שאירעו ביום רביעי האחרון בביתו של השופט סולברג.

התבצר ברכב ונאלץ לפרוץ

מדוברות המשטרה נמסר: "לפני זמן קצר וכחלק מחקירת הפרת הסדר האלימה שהתרחשה ביום רביעי האחרון בביתו של המשנה לנשיא בית משפט העליון, כבוד השופט נעם סולברג, ביקשו בלשי ימ"ר מחוז ש"י לעכב לחקירה חשוד נוסף שאותר נוסע ברכבו סמוך לעיר ביתר עילית".

על פי הדיווח, החשוד שהיה ברכב מאן להישמע להנחיות הבלשים והתבצר ברכבו. "משכך, פעלו הבלשים ופרצו לרכב והשלימו את מעצרו, ללא נפגעים", נמסר מהמשטרה.

החשוד, תושב בית שמש בן 26, הועבר לחקירה במשטרה. בהתאם לממצאי החקירה, יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו. דוברות המשטרה הבהירה כי "חקירת המשטרה על אודות הפרת הסדר האלימה וגרימת הנזק, עודנה נמשכת".

במקום החל להתפתח עימות בין עשרות מפגינים שהגיעו למקום בעקבות בתראת צבע שחור לבין כוחות המשטרה.

רקע: ההפגנה שתוכננה מראש

כזכור, מחקירת המשטרה עולה כי ההפגנה האלימה מול בית השופט סולברג תוכננה מראש לפרטי פרטים, תוך כוונה ממשית לפגוע פיזית בשופט הבכיר. גורמים בכירים המעורבים בחקירה מדברים על "כוונה ברורה לבצע פוגרום" - ביטוי חריג במיוחד שמשקף את חומרת הממצאים.

על פי הדיווחים, המתפרעים הגיעו למקום כשהם מצוידים במצלמות גו-פרו, וחלקם החזיקו בזהויות בדויות במטרה להקשות על מעצרם ולשבש את החקירה. במשטרה מעריכים כי אלמלא הגעתו המהירה של כוח גדול של יס"מ שהצליח לפזר את המפגינים, החשודים היו מוציאים לפועל את כוונתם לפגוע פיזית בשופט.

המהומות מחוץ לבית סולברג (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

עשרות עצורים ממתינים להארכת מעצר

בעקבות האירועים הקשים, הובאו להארכת מעצר 62 חשודים במעורבות באירוע, יחד עם נהג האוטובוס. עד כה הוארך מעצרם של 44 מהעצורים, בעוד ש-19 חשודים שוחררו למעצרי בית לאחר שהשופט נעתר לבקשת המשטרה לעכב את ביצוע השחרור.

האירועים עוררו גל של תגובות חריפות. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס אסתר חיות, פרסמה גילוי דעת נוקב בו היא מזהירה: "אנו מתדרדרים אל סיפה של אנרכיה". לדבריה, "הקריאות לפעול נגד שופטים וגורמים נוספים האמונים על אכיפת החוק מהוות פגיעה הולכת ונמשכת בעקרונות המשטר הדמוקרטי".

המעצר החדש מצטרף לשורת מעצרים נוספים במסגרת החקירה המתמשכת, כאשר המשטרה ממשיכה לאתר ולעצור חשודים נוספים במעורבות באירוע החמור.

הפגנותעריקמעצר עריקמחסום המנהרותנעם סולברגנועם סולברג

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

15
הכח אדם הולך לזה במקום לטפל בפיגועים.
פיני
מה שהיה אצל סולברג זה ניסיון פיגוע.
פלוני
אתה צודק אבל ירי זיקוקים ורצועת אש מול ביתו של ביבי(כולל שרפת רכב של לוחם מילואים שבמקרה הוא לא אח לנשק) שבירת רכב של משפחה בזמן נסיעה חסימת משרדי קוהלת וביתה של חכ גוטליב הפלת אלי דלל (אדם בן 70) מקל בראש לשר דיכטר מצור על בית דין הרבני בת"א ועוד ועוד זה גם פיגועים ובזה לא טיפלו בטח לא שלפו נהגים
צבועים נמאסתם
14
פתאום המשטרה יודעת לעשות את העבודה כמו שצריך, אה?
שחר
נפלא לראות את כל התגובות מלאות הזעם וההתרגשות, זה סימן שהלחץ משפיע. שוטרים יקרים המשיכו כך 🇮🇱
אורח לרגע
13
זו לא דרכה של תורה וגורם לחילול ה' ומימלא לא ישיגו בהתפרעויות כלום אולי אף יגרמו להחרפת המצב
ידידה
אני יגיד לך משהו גם שזה צודק כרגע לא מבקרים!
כאוב
למה לא לבקר? אם דבר הוא מגונה אז מגנים, אם שותקים זה מראה שאנחנו בסדר עם החילול ה' הזה
בוש ונכלם
נכון. ההפגנות האלו לא עוזרות בגרושים. רק גורמות לעוד מעצרים, פקקים בכל הארץ, התעלמות מדברים חשובים באמת וחילול השם גמור. תועלת זה בטוח לא מביא
ריקי
12
גדולי תורה אלו שיש להם דעת תורה ברורה (איני יודע האיך לדעת מי הם אבל נניח שיודעים ומבינים מי הם) יש לכאורא לשמוע לדבריהם דעת תורה אבל אני כשלעצמי הייתי רק עושה כמעשיהם דהיינו אם הם בעצמם הולכים להפגנות וכדומה אבל אם רק אומרים בשמם או אפילו אם אני הייתי שומע מהם בעצמי כל זמן שהם בעצמם לא הולכים ומפגי
כהן
11
לא יאומן עדין יש 63 עצורים על תלישת עציצים בבית של סולברג והקטע הוא שמי שמעניש אותם זה חבריו של סולברג לא מן הנמנע שהם ישימו אותם בכלא תלישת עציצים אפילו הנהג אוטובוס שרצח את הילד לא שמו אותו יותר מכמה ימים במעצר ופה יש הארכת מעצרו ל63 אנשים על תלישת עציצים
ארי
זו המדינה שלנו…דמוקרטיה? בירוקרטיה!
נ.ב.
תלישת עציצים? אתה יכול לדמיין את זה שאתה יושב בבית ופתאום עשרות אנשים חמומי מוח מתפרעים לך בגינה ושוברים חלונות, אתה יכול לדמיין את האימה?
אברך ליטאי ממורמר
ממורמר אתה מתאר לעצמך שהן שלך חוזר מהישיבה ומתקשרים אליך שהוא בכלא 10 כי הוא לומד תורה !!כן כי הוא לומד תורה !!!!במדינת ישאל!!!!!!!!!!!!!!!! אתה נורמלי ?
תמשיך להתמרמר
שוברים חלונות כנראה אתה מדמיין. וכרילו פוסקים אם הרגשים? אז מה עם ההרגשים של אמהות של בחורי ישראל?
סתם
לשם שינוי
נראה שהפעם ימצו את הדין עם הפורעים
שלוש שנים שרפו הקפלניסטים את המדינה , מעצרים וכתבי אישום אין. הפילוג בציבור החרדי ,הופך אותו למרמס.
חיים
10
עצרו אותו כמו 'מחבל מסוכן' בו בזמן שמאות מתפרעים ברמה דומה בזמן הרפורמה לא נעצרו כלל ואם נעצרו שוחררו מיד ומדובר במפגינים שהפגינו תחת ביתם של בכירי אישי הציבור במדינה כמו ראש הממשלה ושרים בכירים, לא יאומן גודל האפליה והאכיפה הבררנית.
מאיר
9
לא מאמין למשטרה
אבי
8
מתי ההפגנה הבאה. אסור להרפות.
אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבור
7
'התבצר'...
אזרח פשוט
6
לא הבנתי מה העניין לכתוב:" כבוד השופט" ולא די בשופט. מי הוא בכלל
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר