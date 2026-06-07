זירת התפיסה ( צילומסך )

דרמה במחסום המנהרות: אברך חרדי בן 26 מבית שמש נעצר היום (ראשון) במחסום המנהרות סמוך לביתר עילית, לאחר שזוהה כחשוד במעורבות בהפגנות האלימות שהתרחשו מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג.

תחילה עלה חשד כי מדובר בעריק מצה"ל, אך כעבור זמן קצר עדכנה המשטרה כי האברך מבוקש במסגרת חקירת ההפרעות הקשות שאירעו ביום רביעי האחרון בביתו של השופט סולברג. התבצר ברכב ונאלץ לפרוץ מדוברות המשטרה נמסר: "לפני זמן קצר וכחלק מחקירת הפרת הסדר האלימה שהתרחשה ביום רביעי האחרון בביתו של המשנה לנשיא בית משפט העליון, כבוד השופט נעם סולברג, ביקשו בלשי ימ"ר מחוז ש"י לעכב לחקירה חשוד נוסף שאותר נוסע ברכבו סמוך לעיר ביתר עילית". אזהרה חריפה של נשיאת העליון בדימוס: "אנו מתדרדרים אל סיפה של אנרכיה" דוד הכהן | 05.06.26 פרסום ראשון ב'כיכר': נעצרתם בהפגנה? אל דאגה - בכלא מחכות לכם ארוחות בד"ץ איציק אוחנה | 13:32 על פי הדיווח, החשוד שהיה ברכב מאן להישמע להנחיות הבלשים והתבצר ברכבו. "משכך, פעלו הבלשים ופרצו לרכב והשלימו את מעצרו, ללא נפגעים", נמסר מהמשטרה. החשוד, תושב בית שמש בן 26, הועבר לחקירה במשטרה. בהתאם לממצאי החקירה, יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו. דוברות המשטרה הבהירה כי "חקירת המשטרה על אודות הפרת הסדר האלימה וגרימת הנזק, עודנה נמשכת". במקום החל להתפתח עימות בין עשרות מפגינים שהגיעו למקום בעקבות בתראת צבע שחור לבין כוחות המשטרה. רקע: ההפגנה שתוכננה מראש כזכור, מחקירת המשטרה עולה כי ההפגנה האלימה מול בית השופט סולברג תוכננה מראש לפרטי פרטים, תוך כוונה ממשית לפגוע פיזית בשופט הבכיר. גורמים בכירים המעורבים בחקירה מדברים על "כוונה ברורה לבצע פוגרום" - ביטוי חריג במיוחד שמשקף את חומרת הממצאים. על פי הדיווחים, המתפרעים הגיעו למקום כשהם מצוידים במצלמות גו-פרו, וחלקם החזיקו בזהויות בדויות במטרה להקשות על מעצרם ולשבש את החקירה. במשטרה מעריכים כי אלמלא הגעתו המהירה של כוח גדול של יס"מ שהצליח לפזר את המפגינים, החשודים היו מוציאים לפועל את כוונתם לפגוע פיזית בשופט.

המהומות מחוץ לבית סולברג ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

עשרות עצורים ממתינים להארכת מעצר

בעקבות האירועים הקשים, הובאו להארכת מעצר 62 חשודים במעורבות באירוע, יחד עם נהג האוטובוס. עד כה הוארך מעצרם של 44 מהעצורים, בעוד ש-19 חשודים שוחררו למעצרי בית לאחר שהשופט נעתר לבקשת המשטרה לעכב את ביצוע השחרור.

האירועים עוררו גל של תגובות חריפות. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס אסתר חיות, פרסמה גילוי דעת נוקב בו היא מזהירה: "אנו מתדרדרים אל סיפה של אנרכיה". לדבריה, "הקריאות לפעול נגד שופטים וגורמים נוספים האמונים על אכיפת החוק מהוות פגיעה הולכת ונמשכת בעקרונות המשטר הדמוקרטי".

המעצר החדש מצטרף לשורת מעצרים נוספים במסגרת החקירה המתמשכת, כאשר המשטרה ממשיכה לאתר ולעצור חשודים נוספים במעורבות באירוע החמור.