אלפי אזרחים ברחבי הארץ קיבלו אתמול (רביעי) שיחת טלפון ממספר שאינו מוכר בקידומת גוש דן (03). העונים לשיחה נתקלו בדממה מוחלטת בצדו השני של הקו, ללא קול או הודעה מוקלטת כלשהי.

האירוע המוזר התפשט במהירות והוביל לגל של דאגה ובהלה ברשתות החברתיות ובקבוצות הוואטסאפ, כאשר אזרחים רבים הביעו חשש מורכב מניסיונות ריגול, דיגום נתונים (פישינג) או מתקפת סייבר מצד גורמים עוינים.

בעקבות גל הדיווחים והסערה שנוצרה, נבדק מקור המספר והתברר כי הרקע לאירוע תמים בהרבה, אם כי מביך למדי. לפי ההערכות, לא מדובר בפעילות של גורמי מודיעין זרים, אלא בתקלה טכנית בבוט חיוג אוטומטי של מפלגת 'הדמוקרטים', אשר יצא משליטה והחל להוציא שיחות קוליות רבות מבלי להשמיע את ההודעה המתוכננת. כך דווח היום (חמישי) על ידי יערה שפירא בכאן חדשות.

מערכות חיוג אוטומטיות

מערכות חיוג אוטומטיות ובוטים טלפוניים משמשים כיום גופים וארגונים רבים, ובפרט מפלגות פוליטיות, במטרה להגיע לקהלי יעד נרחבים במהירות ובעלות נמוכה. עם זאת, תקלות במערכות אלו אינן נדירות; כאשר בוט חיוג אינו מזהה נכון את רגע המענה או חווה כשל בחיבור קובץ השמע, השיחה מקושרת אך נותרת ריקה מתוכן – פער שיוצר תחושת חוסר אונים וחשש מיידי אצל המקבל.

במקרה הנוכחי, נראה כי המערכת האוטומטית של מפלגת 'הדמוקרטים' חוותה תקלה טכנית שגרמה לה להתקשר לאלפי אזרחים מבלי שההודעה המוקלטת תושמע. התוצאה: אזרחים רבים נותרו עם תחושת אי-נוחות ודאגה, וחלקם אף חששו מפני ניסיון לפגיעה בפרטיותם או בביטחונם.

ממפלגת 'הדמוקרטים' נמסר בתגובה לאירוע: "אכן יצאו הודעות על העצרת בשבת בכל מיני דרכים כדי להביא את זה לידיעת הציבור. הדמוקרטים והדמוקרטיות מוזמנים להשיק את מסע הבחירות בשבת בשעה 19:00 בכיכר רבין, בעצרת עם נבחרת הדמוקרטים בהובלת היו"ר אלוף (מיל') יאיר גולן".

עוד נמסר מהמפלגה: "נציג שם את ההתחייבות הראשונה שלנו לציבור במסגרת ביטול חוקי ההפיכה המשטרית, בהן חוק אפס נאשמים בממשלה שיבטיח שנחליף את ממשלת השוחד, המרמה והפרת האמונים בממשלה של אמת ואחריות כלפי האזרחים".

בתחילת השבוע: פריימריז ב'הדמוקרטים'

האירוע התרחש בעיתוי שבו מפלגת 'הדמוקרטים' נמצאת בכותרות, לאחר שעברה בתחילת השבוע פריימריז דיגיטליים שבהם השתתפו יותר מ-112 אלף מתפקדים. הבחירות המקדימות קבעו את פני הרשימה לכנסת הבאה, כאשר יאיר (יאיא) פינק זכה במקום החמישי, עמרי רונן במקום השביעי ומשה רדמן במקום התשיעי.

המפלגה, שעל פי הסקרים צפויה לגדול משמעותית ולהגיע ל-9 עד 11 מנדטים, מצויה כעת בעיצומו של מסע בחירות אינטנסיבי. יצוין כי בימים האחרונים התמודדה המפלגה גם עם עתירה לפסילת מועמדים בטענה להסתה לסרבנות, וכן עם מחלוקת סביב הרחקת ערוץ 14 מאירוע הכרזת תוצאות הפריימריז.