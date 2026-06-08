המשטרה פתחה בחקירה ביום שישי לפני כשבוע וחצי עם קבלת תלונה בחשד למעשה חמור שבוצע בקטין בן 6 בבני ברק.

עפ"י החקירה, החשוד נכנס לבניין מגורים ברחוב סוקולוב בעיר בני ברק, כאשר הבחין בקטינים משחקים בחצר הבניין.

הוא ניגש אל השניים וניסה לשוחח עימם, הקטינה ברחה מהמקום ואילו בקטין בן ה-6 הוא ביצע מעשה חמור ונמלט מהמקום.

למחרת, החשוד, בן 35, תושב בני ברק, אותר ונעצר לחקירה בגין העבירה החמורה בקטין, שבסיומה נכלא ומעצרו הוארך מעת לעת.

עם סיומה של החקירה אתמול הוגשה הצהרת תובע, מעצר החשוד הוארך בחמישה ימים, עד לתאריך 11/6/26, ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.