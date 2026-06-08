כיכר השבת
הקטינה ברחה, הקטין הותקף

הילדים שיחקו בחצר הבניין בבני ברק - והגבר ניצל זאת כדי לבצע את זממו

תושב בני ברק, בן 35, נעצר בחשד למעשה חמור בקטין, ששיחק בחצר הבניין ברחוב סוקולוב בבני ברק | החקירה הסתיימה והוגשה הצהרת תובע (חדשות)

מעצר | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

המשטרה פתחה בחקירה ביום שישי לפני כשבוע וחצי עם קבלת תלונה בחשד למעשה חמור שבוצע בקטין בן 6 ב.

עפ"י החקירה, החשוד נכנס לבניין מגורים ברחוב סוקולוב בעיר בני ברק, כאשר הבחין בקטינים משחקים בחצר הבניין.

הוא ניגש אל השניים וניסה לשוחח עימם, הקטינה ברחה מהמקום ואילו בקטין בן ה-6 הוא ביצע מעשה חמור ונמלט מהמקום.

למחרת, החשוד, בן 35, תושב בני ברק, אותר ונעצר לחקירה בגין העבירה החמורה בקטין, שבסיומה נכלא ומעצרו הוארך מעת לעת.

עם סיומה של החקירה אתמול הוגשה הצהרת תובע, החשוד הוארך בחמישה ימים, עד לתאריך 11/6/26, ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.

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