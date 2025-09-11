כיכר השבת
מלוס אנג'לס למקסיקו: הגר"י אברג'ל חיזק את הקהילות משלוש מדינות

הגאון רבי ישראל אברג'ל, ראש מוסדות "המאיר לארץ", יצא במוצאי שבת האחרון למסע חיזוק בקהילות היהודיות בארה"ב ומקסיקו. במהלך המסע נפגש עם תומכים ומסר שיעורי תורה |כן השתתף הרב במעמדי סליחות | צפו בתיעוד (חרדים)

הגר"י אברג'ל בביקור בארה"ב ובמקסיקו (צילום: באדיבות המצלם)

במוצאי שבת האחרון יצא הגאון רבי ישראל אברג'ל, ראש מוסדות "המאיר לארץ" בנתיבות, למסע חיזוק בארצות הברית ובמקסיקו. מסע זה, שכלל פגישות עם קהילות יהודיות תומכות, תלמידים ומחזיקי המוסדות, נועד להפיץ תורה ומוסר, לחזק את הקהילות היהודיות בתפוצות ולהביא ברכה לכלל ישראל.

המסע נפתח בלוס אנג'לס, שם קיים הרב אברג'ל פגישות אישיות עם תומכי המוסדות. לאחר מכן, המשיך למקסיקו, שם התקבל בחום על ידי הגאון רבי עמרם אניג'ר, אחד מרבני הקהילה המקומית. במקסיקו, ערך הרב ביקור בבית הכנסת "אליהו פאסה" יחד עם ראש הקהילה, הרב אליהו נקש, ומסר שיעור מיוחד לרפואתו של רבה של הקהילה, הרב יצחק נשיאן. רגע מרגש נוסף נרשם במפגש עם משפחה שאירחה במשך שנים את אביו הצדיק רבי יורם אברג'ל זצ"ל.

לאחר ימי פעילות אינטנסיביים במקסיקו, המשיך המסע למיאמי. שם, נפגש הרב אברג'ל עם תומכי הישיבה ומחזיקי המוסדות המפוארים בנתיבות, וחיזק את הקשרים החשובים עם קהילות חוץ לארץ. במהלך שהותו, מסר שיעורי תורה לציבור הרחב בבתי כנסת כמו "מאונט סיינה" וכן בבתים פרטיים לחוגים מצומצמים. בכל מקום, התקיימו מעמדי סליחות מרגשים וקבלת קהל, שבמהלכם חילק הרב דבש כסגולה לשנה טובה ומתוקה.

אחד משיאי המסע היה כאשר הרב הוזמן לקבוע מזוזה בחנות יהודית חדשה שנפתחה בבל הארבור. בעל החנות התעקש במיוחד שהרב אברג'ל הוא זה שיקיים את המצווה החשובה, מתוך הכרה והערכה לגדלותו בתורה.

המסע של הרב אברג'ל, שהקיף אלפי קילומטרים וחיבר קהילות על פני יבשות שונות, הוא הוכחה חיה לכוחה של התורה. המסע לא רק חיזק את הקשר בין הקהילות היהודיות בחו"ל למוסדות בארץ, אלא גם נסך בהן רוח של קדושה, אמונה וחיבור עמוק למסורת ישראל.

