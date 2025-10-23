מבול של קדושה: הסוד שהרבי גילה על התקופה שלנו | צפו

האם אתה מרגיש שאנחנו חיים בתקופה של "מבול"?

הרב אשר פרקש משתף ברעיון מרגש שזכה לשמוע מהרבי מליובאוויטש לפני 40 שנה - על המשמעות העמוקה של המבול ועל הקשר המפתיע שלו לזמננו.

בשיעור נלמד:

למה המבול לא היה רק עונש, אלא דווקא ברכה נסתרת

מה הקשר בין המים לפני בריאת העולם למבול של נח

איך המבול הרוחני של התורה ממלא את העולם דווקא בימינו

מדוע אנחנו עוברים מחודש תשרי לחשוון - ומה המסר שבמעבר הזה

הסוד שמאחורי "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"

הרב פרקש מסביר איך המבול הרוחני שאנחנו חווים היום זה בדיוק המבול החיובי שמכין אותנו לגאולה.