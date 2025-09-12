כמסורתו רבת השנים, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, מקדיש את הימים הללו לחיזוק רוחני לקראת הימים הנוראים. כחלק מפעילותו, הוא יוצא אל ריכוזי יהודים ומעוררם לתשובה באמצעות הרצאות ומעמדי סליחות ברוב עם.

השבוע, בתזמון מופלא, הגיע הגרי"ד גרוסמן לביקור מיוחד בתעשייה האווירית. הוא התארח על ידי מר יאיר כץ, מזכיר ארגון העובדים הארצי של עובדי התעשייה האווירית, והתקבל בכבוד רב. באולם בית הכנסת המקומי התכנסו לוחמי החזית הטכנולוגית, עובדי המפעל, כדי לשמוע את דבריו.

במהלך השיחה המרתקת, חיזק הרב גרוסמן את הלוחמים ועובדי המקום, והעניק להם מסר של אמונה וביטחון. בתזמון שייזכר, דבריו נאמרו שעות ספורות בלבד לפני תקיפה דרמטית בדוחא, שנועדה לכלות את בכירי תנועת החמאס.

בדבריו אמר להם הגרי"ד כי בכל פעולה שעושים יש לזכור את מזמור כ"ז בתהילים, אותו קבעו הקדמונים לומר בחודש אלול בבוקר ובערב. לדוד ה' אורי וישעי, בו אומר דוד המלך, כי אינו חושש לצאת למלחמה כשהשם עמו – "אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי, אם תקום עלי מלחמה בזאות אני בוטח".

"כשבוטחים בה' וזוכרים כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, והוא שיוצא עמנו למלחמה, כנאמר ה' איש מלחמה, ניתן לנצח כל אויב", סיים הגרי"ד גרוסמן את נאומו.

את המעמד סיימו באמירת הסליחות יחדיו, בהתעוררות עצומה.