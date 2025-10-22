המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון פותח את הלב בגילוי אישי נדיר ומדבר על המאבק שלו עצמו עם חרדה, פחד ומתח פנימי.

הוא חושף איך חרדות פסיכולוגיות יכולות להתחפש ליראת שמיים, איך טראומות מהעבר שולטות בהווה, ואיך אנחנו מגדלים ילדים מתוך פניקה במקום מתוך שלווה.

בשיעור מרתק ומרגש זה, הרב ג'ייקובסון מסביר מדוע השם של פרשת נח מלמד אותנו שלפני שאנחנו יכולים לגדל "תולדות" - ילדים פיזיים או רוחניים - אנחנו חייבים קודם למצוא את ה"נוח", את המנוחה הפנימית.

הוא מעניק כלים מעשיים להתמודדות עם הקולות הפנימיים שלא שותקים, מדבר על חרדות, טראומות, והדרך למצוא שלווה אמיתית.

שיעור שמשנה את הדרך שבה אתה מבין את עצמך, את היהדות שלך, ואת הקשר שלך עם הקב"ה.