הרב הינוקא לתלמידים: "חוקי התנועה קדושים כמו עשרת הדיברות"

במפגש מרגש עם בכירי אגף התנועה של משטרת ישראל, נשא הגאון הרב שלמה יהודה בארי, המכונה "הינוקא", דברים חוצבי להבות על חשיבות הציות לחוקי התנועה, ואף השווה אותם לעשרת הדיברות.

הרב הינוקא שיבח את פועלם של הקצינים במילים חמות, כשהוא פונה אל ניצב חיים שמואלי, ראש האגף: "אתה עושה עבודת קודש מופלאה כשאתה שומר ככה על הדרכים ובכבישים. תמשיכו לעשות חיל ושאנשים ישמרו הכל כמו שצריך."

הינוקא הדגיש את חומרת העניין וציין כי עבירה על חוקי התנועה היא איסור תורה, שכן היא עלולה בקלות להזיק. "כשעולים לכביש זה איסורי דאורייתא," אמר הרב. "מי שנמצא על הכביש וכל עבירה שהוא עובר, הוא עובר על עבירה מהתורה! כי בקלות יכול להזיק."

הרב הינוקא אף הציע דרך התייחסות חדשנית וברוחניות גבוהה לנושא: "צריך להתייחס שאדם נוסע בכביש כמו כיפור." הוא הסביר כי כשם שאדם נזהר בחפצים שונים בשבת, שהם מדרבנן, כך עליו להיזהר על הכביש, שם העבירות הן איסורי תורה.

כחיזוק לדבריו, ציטט הרב הינוקא מדברי הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זצ"ל, שאמר כי "חוקי התנועה קדושים כמו עשרת הדיברות." הוא הדגיש שציות לחוקים אלו חיוני לשמירה על חיי אדם, והוסיף: "תזכרו את מה שאני אומר – לשמור על חוקי התנועה כמו עשרת הדיברות."

בסיום המפגש בירך הרב את הקצינים בברכת "חיים טובים, ישועות מהשמיים."