34 שנים להסתלקותו מיד ב'נץ החמה': ראש הישיבה הגר"מ צדקה פקד את קברו של אביו זצ"ל לרגל יומא דהילולא השלושים וארבע של ראש ישיבת "פורת יוסף" הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, פקדו המונים את קברו בבית העלמין בסנהדריה בירושלים | בנו, מ"מ ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, פקד את הציון הק' תיכף אחר תפילת 'נץ החמה', כשלאחר אמירת תהילים בהתעוררות עצומה, אמר קדיש יתום, והעלה נר לזכר נשמתו | צפו בתיעוד ענק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:52