כיכר השבת
תיעודים מדאיגים 

3,579 שנים לפטירת האמא של כלל ישראל | קריסה טוטאלית בדרך אפרתה - בית לחם  

מאות אוטובוסים ורבבות מתפללים נוהרים הערב לקבר רחל לרגל יום ההילולא – אך תיעודים מהשטח מראים עומסים כבדים, ניסיונות השתלטות וקריסה לוגיסטית מוחלטת | כל הפרטים, התיעודים והעדכונים כאן ב'כיכר' (חרדים)

ילדי תולדות אהרן בקבר רחל (צילום: תמונת ארכיון - שלומי טריכטר)

רבבות אנשים נוהרים בשעות האחרונות אל בית לחם, בדרך אפרתה, לפקוד את קברה של רחל אמנו ע"ה, במלאת 3,579 שנים להסתלקותה. פטירתה של רחל אמנו מיוחסת בתורה הקדושה בזמן לידת בנימין.

במשך אלפי שנים שפכו יהודים דמעות כמים על יד קברה, שם טמנוה יעקב אבינו ובניו בדרך אפרתה – בית לחם. המקום נושא עמו נבואה: יעקב אבינו הביע נבואתו כי ברבות השנים, כשהיהודים יגלו לגלות נבוזראדן, הם יפקדו את קברה וישפכו שם תחינה על הגלות המרה. ועל כן נצבת "רחל מבכה על בניה".

לצערנו, הערב, במקום שהתפילות יעמדו במרכז, תשומת הלב מופנית לכאוס הלוגיסטי, מתיעודים שהתקבלו הערב, נראה כי יש כאוס מוחלט וקריסה טוטאלית בדרך הגישה למתחם הקבר. העומס האדיר של מאות אוטובוסים ומכוניות שנוהרים למקום יצר פקקי ענק וצפיפות בלתי נסבלת הן בציון עצמו, והן בכל הדרכים המובילות את מתחם הקבר.

הקריסה בהילולת רחל אמנו - תשפ"ו (צילום: רשתות חברתיות)

הסדרנים, יחד עם אנשי המשטרה, מנסים נואשות להשליט סדר ללא הצלחה. רבבות המתפללים נאלצים להתמודד עם צפיפות קשה וניסיונות השתלטות בדרכי הגישה, מה שמעיב על אווירת הקדושה המיוחדת של יום ההילולא.

כאן ב'כיכר' נמשיך ונעקוב אחר ההילולא, ונעדכן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר