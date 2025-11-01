רבבות אנשים נוהרים בשעות האחרונות אל בית לחם, בדרך אפרתה, לפקוד את קברה של רחל אמנו ע"ה, במלאת 3,579 שנים להסתלקותה. פטירתה של רחל אמנו מיוחסת בתורה הקדושה בזמן לידת בנימין.

במשך אלפי שנים שפכו יהודים דמעות כמים על יד קברה, שם טמנוה יעקב אבינו ובניו בדרך אפרתה – בית לחם. המקום נושא עמו נבואה: יעקב אבינו הביע נבואתו כי ברבות השנים, כשהיהודים יגלו לגלות נבוזראדן, הם יפקדו את קברה וישפכו שם תחינה על הגלות המרה. ועל כן נצבת "רחל מבכה על בניה".

לצערנו, הערב, במקום שהתפילות יעמדו במרכז, תשומת הלב מופנית לכאוס הלוגיסטי, מתיעודים שהתקבלו הערב, נראה כי יש כאוס מוחלט וקריסה טוטאלית בדרך הגישה למתחם הקבר. העומס האדיר של מאות אוטובוסים ומכוניות שנוהרים למקום יצר פקקי ענק וצפיפות בלתי נסבלת הן בציון עצמו, והן בכל הדרכים המובילות את מתחם הקבר.