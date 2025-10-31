היערכות מקיפה להילולת רחל אמנו; הנחיות לציבור והסדרי תנועה

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת הילולת רחל אמנו תשפ"ו, שתתקיים במתחם קבר רחל החל ממוצאי שבת (1.11) ועד ליום ראשון (2.11).

במסגרת ההיערכות, שנוהלה על ידי מפקד מחוז ירושלים, ייפרסו מאות שוטרים ולוחמי מג"ב בסיוע סדרנים — לשמירה על ביטחון המבקרים, הסדר הציבורי והכוונת התנועה. המשטרה מדגישה כי ניתנה תשומת לב מיוחדת לשמירה על מרקם החיים באזור ומתן מענה מיטבי להמוני העולים למתחם.

הנחיות לציבור המבקרים

לרשות הציבור יופעלו חניונים באצטדיון טדי, ומהם ייצאו קווי תחבורה ציבורית (בתשלום) ישירות למתחם קבר רחל.

החל ממוצאי שבת בשעה 20:00 ועד ליום ראשון בערב, תתאפשר הגעה למתחם אך ורק באמצעות קווים 663 ו־664, שיפעלו בתדירות גבוהה מהחניון המערבי של טדי בלבד.

החנייה הפרטית תתאפשר בחניון המזרחי (הארנה) בלבד. ניתן להגיע לטדי גם באמצעות קווי אוטובוס: 5, 6, 9, 12, 14, 17, 18, 31, 33, 35, 77, 504, 506, 509, 516, 531, 540.

בשעות הלילה יופעל קו 6א׳ מבנייני האומה ישירות לטדי.

שימו לב: קווים 163 ו־238 לא יפעלו כלל.

תחנות בצומת דרך חברון/הרוזמרין מבוטלות — לא תתאפשר מהן הגעה למתחם הקבר או חזרה ממנו.

הנחיות למערך היסעים

אוטובוסים פרטיים יופנו לחניון טדי, ומשם יוסעו הנוסעים באמצעות מערך ההיסעים הציבורי.

כניסה למתחם קבר רחל תותר רק להיסעים מאורגנים שתואמו מראש ולנכים הנעזרים בכיסא גלגלים.

לא תותר תנועת הולכי רגל לאורך ציר האוטובוסים בין צומת הרוזמרין למתחם הקבר.

הסדרי תנועה ועומסים צפויים

עקב העומסים הצפויים, מומלץ להגיע לאזור גילה דרך ציר 50 (בגין דרום).

צומת דרך חברון–הרוזמרין ייחסם לתנועה.

לנהגים לשכונת הר חומה מומלץ להשתמש בדרך חברון.

לא תותר תנועת כלי רכב מצומת הרוזמרין לכיוון קבר רחל.

חנייה ברחוב הרוזמרין ובדרך חברון אסורה בהחלט; תבוצע אכיפה מוגברת וגרירת רכבים חונים שלא כחוק.

צומת הרוזמרין, צומת המנהרות וצומת טנטור ייסגרו לסירוגין בהתאם לעומסי התנועה.

יש להישמע להוראות השוטרים והסדרנים במקום.

אין לעמוד או לנוע בצירי התנועה.

חל איסור מוחלט על הטסת רחפנים במתחם קבר רחל ובסביבתו.

משטרת ישראל מדגישה כי תפעל לאפשר למבקרים להגיע למתחם הקבר בביטחה ובביטחון, לשמור על הסדר הציבורי ולהבטיח תנועה סדירה לכלל הציבור.