התקנת עמודי העירוב החדש ( צילום: סיעת מאוחדים )

ימים ספורים לפני ההילולה המסורתית בי"א בחשוון, יום פטירת רחל אמנו, הושלם מהלך הלכתי־לוגיסטי היסטורי: לראשונה, קבר רחל חובר לירושלים באמצעות עירוב שבת רשמי. המשמעות – מתפללים יוכלו להגיע למתחם הקבר ברגל בשבת ובחג, מבלי לחשוש לאיסור הוצאה בשבת.

"יום פטירת רחל אמנו יחול השנה ביום ראשון, וכמו בכל שנה צפויים להגיע המונים כבר ביומיים שלפני", מסביר סגן ראש עיריית ירושלים, אריה קינג (מאוחדים). לדבריו, "עד היום היו מחלוקות הלכתיות אם העירוב הקיים של ירושלים, שנשען גם על גדר ההפרדה וחומת הביטחון, חל גם על קבר רחל. היו רבנים שסברו שכן, ואחרים – ובהם הרב הראשי לשעבר הראשון לציון הגאון רבי שלמה עמאר – קבעו שלא".

לדברי קינג, ההכרעה הובילה להקמת עירוב חדש ונפרד, שמחבר באופן רשמי את קבר רחל לתחום העיר ירושלים: "לאחר שהתייעצנו עם גורמי הרבנות והמועצה הדתית, החלטנו להקים עירוב חדש שאין עליו מחלוקת. עכשיו, גם לפי כל שיטה הלכתית, אפשר להגיע לקבר רחל ברגל בשבת – בלי ספקות ובלי חששות", אמר.

לדבריו, המהלך נולד מתוך צורך ציבורי ברור: "הרבה תושבים, בעיקר משכונות חומת שמואל וגילה, ביקשו להגיע לקבר רחל במהלך השבת הקרובה לרגל יום הפטירה. פנינו לרבנות ונתקלנו בשיתוף פעולה מלא. העירוב החדש אינו זמני, אלא יישאר קבוע לכל ימות השנה".

קינג סיכם: "זה מרגש אותי מאוד – גם בשל הסמליות של הזמן והמקום, וגם משום שהמהלך מחזק את הנוכחות היהודית באזור. אם בעקבות העירוב החדש יגיעו יותר אנשים לקבר רחל לאורך השנה, נוכל לומר שתרמנו עוד לביסוס הקשר של העם היהודי למקום".