הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים ( צילום: לב שומע )

הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים, מראשי ישיבת 'נחלת הלווים', נשא דברי חיזוק והתעוררות בפני תלמידיו בהיכל הישיבה הגדולה בחיפה, והתייחס בצורה נוקבת, חדה וקולחת לצורת ההתנהלות הנכונה של ציבור בני התורה הלומדים בהיכלי הידיבות והכוללים - בזמן מלחמה.

אני כאן בכיכר השבת מגישים את ההקלטה של הדברים ואת הציטוטים המלאים.

