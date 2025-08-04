כיכר השבת
סערת הגיוס: המפלגות החרדיות מסכנות את עולם התורה // שני קינן

ההתחמקות אולי נועדה לשמור על עולם התורה, אבל היא עושה בדיוק את ההפך. כי כשהציבור הישראלי שומע את גפני הוא לא שומע מאבק על לומדי התורה, הוא שומע תירוצים שלא יאפשרו לאף אחד להתגייס | שני קינן בטור דעה סוער על סאגת חוק הגיוס (דעות)

שני קינן. כותב השורות (באדיבות המצולם)

המפלגות החרדיות מסכנות את עולם התורה

הדבר שבו התגאו מאז ומעולם הפוליטיקאים החרדים הוא היותם החומה הבצורה ששומרת על עולם התורה מפני אלה המבקשים להחריבו. גם אם זה היה נכון בעבר, השינוי בחברה הישראלית מאז ה-7 באוקטובר בהקשר סוגיית הגיוס הפך את הפוליטיקאים החרדים לסכנה הגדולה ביותר לעולם התורה שעל הגנתו הם אמונים.

הסיבה פשוטה: ההתעקשות להתעלם מהאחריות כלפי אלה שאינם לומדים ואינם מתגייסים, ולייחס להם את אותה יראת קודש השמורה לאלה שתורתם אמונתם. ההתעקשות הזאת עלולה להביא את הציבור הכללי למסקנה כואבת: במשך 80 שנה ניהלנו ויכוח שאינו לשם שמיים. הויכוח בכלל לא היה על הדרך הנכונה להשתתף בצערו של הציבור - האם תורה או צבא. הויכוח היה עם קבוצה שאינה רואה בצערו של הציבור את צערה.

תחילתו של אבדן האמון

השיח הנוכחי סביב הגיוס שונה מכל מה שראינו עד היום, כי מובילי הדיון היום אינם שונאי הציבור החרדי אלא אנשי המחנה הלאומי - מסורתיים, דתיים וחילונים שלא דוחים לכתחילה את ערך לימוד התורה. אנשים אלה ניהלו עם הציבור החרדי לאורך השנים ויכוחים מתוך כבוד אמיתי. יש פה הזדמנות וסכנה. ההזדמנות היא האפשרות לעגן את מעמד לומדי תורה בהסכמה רחבה ולפתור את את אחת הסוגיות הכואבות בתולדות המדינה. הסכנה, מצד שני, היא הניסיון להתייחס לכל חרדי כלומד וככזה שצריך להנות ממעמד "תורתו אמונתו". ניסיון כזה יביא גם את אלה שהאמינו לציבור החרדי כשהוא דיבר על לימוד תורה להבנה שזו היתה סיסמא ריקה שכל מטרתה לפטור חרדים מגיוס. במילים אחרות - הסכנה היא שנבין שחרדים שיקרו לנו במשך כל הזמן הזה. 

"על זה אני לא יודע לדבר"

הפוליטיקאים החרדים, מצידם, לא מפספסים הזדמנות להוכיח שהם לא מבינים את גודל השעה ושהם מנותקים מתמיד גם מהציבור שלהם וגם מהציבור הישראלי. דוגמא לכך אפשר לראות בראיון של ישי כהן עם . כשזה נוגע להגנה ללומדי התורה שבלעדיהם אין לישראל קיום, גפני הוא מנהיג חד ובקיא: תפקידו להגן עליהם. 

אך כשנשאל לגבי אלה שאינם לומדים, נעלם גפני המנהיג ומופיע אדם אחר לגמריי, מהוסס, מופתע ומגומגם. "אני לא שר הביטחון" אומר גפני. "התפקיד שלי זה לדאוג ללומדי תורה … על זה [אלה שלא לומדים] אני לא יודע לדבר". 

ה"זה" שגפני לא מבין בו כולל עשרות אלפי חרדים עובדים שמצביעים לו וישלמו מחיר ציבורי כבד על המדיניות שלו. גפני כמובן לא סופר אותם. אם יש לו מצביעים שבחרו לעבוד ולא רוצים להיות שנואים בחברה הישראלית הם יכולים ללכת לשר הביטחון כץ. הוא "מבין בזה". 

ההתחמקות אולי נועדה לשמור על עולם התורה, אבל היא עושה בדיוק את ההפך. כי כשהציבור הישראלי שומע את גפני הוא לא שומע מאבק על לומדי התורה, הוא שומע תירוצים שלא יאפשרו לאף אחד להתגייס. אבל הכי גרוע: מי שהאמין לחרדים כל השנים וניהל איתם ויכוחים מתוך כבוד מבין שרימו אותו.

חשוב לומר: אני לא כותב את על גפני כי הוא קיצוני במיוחד. להפך: כחילוני, בהרבה מובנים הוא הפוליטיקאי שהייתי רוצה עבורי: חד, לא פראייר, ולא מפחד לריב בשביל מה שחשוב לו באמת. ולכן בדיוק האכזבה כל כך גדולה. אם גם הוא לא מסוגל לראות את המציאות נכוחה, מה יגידו אזובי הקיר?

להבדיל בין קודש לחול

הגישה הזאת ממנהיגי הציבור החרדי בתקופה שבה השיח הציבורי משתנה, תפגע בעיקר בלומדי התורה. אם הציבור החרדי לא יהיה מסוגל לשרטט את הגבולות שלו ולהגן על אלה שלומדים, הציבור הכללי יעשה את זה בשבילו בצורה כואבת הרבה יותר.

הפוליטיקאים החרדים לא מסכנים את עולם התורה בגלל שהם לא נאבקים מספיק כלפי חוץ, אלא בגלל שהם פוחדים לשרטט גבולות החוצה ולדבר אמת פנימה. 

כלפי חוץ: הם מסרבים להבדיל בין אלה שלומדים תורה לאלה שעובדים ועל ידי כך, מרסקים את מעט הלגיטימציה שעוד נשארה לאלה שתורתם אמונתם. כלפי פנים, הם מתנערים מהחרדים העובדים ולא פועלים כדי ליצור להם מסגרות לשירות או שילוב מכובד. מבחינת הפוליטיקאים החרדים אין דבר כזה חרדי שלא לומד. לא כלפי פנים ולא כלפי חוץ.

טשטוש ההבדל הזה הוא הסכנה הגדולה ביותר לעולם התורה. מצד אחד, אלה בציבור הכללי שהאמינו באתוס החרדי יתקשו לסלוח כשיבינו שרימו אותם. מצד שני, יגיע רגע שבו גם לציבור החרדי העובד יימאס להיות חמורו של משיח פוליטי או ה"דבר הזה" שפוליטיקאים לא מבינים בו. 

כששני הקהלים האלה יישברו- שום דיל, הסכם או חוק לא יתקנו את מה שייאבד. בנק' הזאת אולי יבינו הפוליטיקאים החרדים שמה שיפיל את עולם התורה זה לא בג"צ, תקשורת עוינת או חילונים כופרים, אלא הפחד לאמר את האמת פנימה והחוצה.

34
מי זו המטומטמת הזאת? ומי זה המטומטם שנותן לה במה?
ריאלי
זה דוקא גבר...
אין עוד מלבדו
33
אם רק היו עוד 20 הרב דוד ליבל שאומרים נכוחה: אחריות החרדים היא לביטחון אבל רק מי שלא לומד, ואומרים זאת גם פנימה, אני עד שהיה הרבה פחות כעס על החברה החרדית
מילואימניק משוחרר
32
מדוייק וצודק!! כמה כואב שאלו הם מנהיגי הציבור שלנו..
יששכר
31
השאלה אם הוא גם בא לנגח או שהוא באמת מבקש להבין, בקיצור אם מישהו לא מבין את חשיבות שמירת מצוות שעל כל אחד ואחד ואת זה שבנתיים הצבא בכלל לא בעניין לא יבין לעולם,
תביאו את מס הטל' שלו ויקבל הסבר אמיתי
30
בילבול מח אין בצבא שום מסגרת מתאימה אין עם מי לנהל שם דו שיח אטימות מוחלטת ולכן גם מי שלא לומד לא יכול להתגייס נקודה ההזמנה!!!
חרדי
אם חרדם היו מעוניינים במסגרות מתאימות היה . גפני יור וועדת הכספים והיה ניתן להתנות זאת בהסכמים קאולייציונים . לא רוצים שזה יהיה כדי שנוכל לטעון שאין .
יון
29
לכותב השורות הנכבד, יש לך טעות יסודית אחת: הפטור הוא לא לבני הישיבות בגלל לימוד התורה אלא לחרדי באשר הוא. הצבא לא ערוך/מסוגל/מעוניין להכיל את החרדי על אמונתו ואורח חיים אלא דורש שהחרדי יתאים עצמו לצבא החילוני וכל עוד זה המצב, אף חרדי לא יכול להתגייס.
שייקה
28
דברים כל כך נכונים, הלוואי והפוליטיקאים החרדים יבינו שהם מזיקים לציבור החרדי בהתנהלות שלהם
יוסף
27
כל זמן שבחור נכנס דתי לצבא, ויוצא לא דתי שלא יתגייסו! הבן שלנו נכנס עם כיפה וציציות וחזר בלי. הצבא מחלן.... לשמור טוב טוב על הבחורים
אורח
26
מי כבודו?
יאיר
25
שכנעת את עצמך החרדים רוצים גם את מי שלא לומד חרדי המציאות החא, שהצבא, עם החשמונאים שלו, יבצע "חינוך מחדש" להשקפת העולם של המתגייסים, וחרדים הם כבר לא יצאו משם. להבהיר: הם אולי יצאו עם הלבוש, אבל החשיבה תשנה ותיקח אותם אט אט, אותם ובפרט את הדור הבא, למקום אחר לגמרי ממה שנקרא היום "חרדים". ואת זה בדי
פשיטא
24
התפקיד של גפני הוא אכן לדאוג ללומדי תורה. זה בדיוק מה שרצו אלה שהצביעו לו, ה'ליטאים', יהדות התורה, והם שמחים שבשביל לשמור על עולם התורה הוא מתמקד רק בהגנה על בני הישיבות מהגיוס. תודה רבה, גפני, שאתה שומר על עולם התורה, ותודה על כל השנים שנלחמת למען לומדי התורה. אני מקוה שכולם מבינים כמה הכרת הטוב ע
חוה
23
אתה צריך להבין, אי אפשר ללקט בפינצטה מתוך הישיבות את אלה ש''לא לומדים'', א. מי יקבע כמה זמן צריך כדי להימנות על אלה ש''לומדים''? ב. באיזה איכות? אם הוא לומד גפ''ת כל היום נחשב? ג. אף אחד לא יכול לדעת מי באמת לומד ומי משתמט-על הפולטיקאים מוטל לדאוג שמי ש ר ו צ ה ללמוד יוכל לעשות זאת בשקט, ונכון-מ
יאיר
22
מדויק וכואב
יוסף
21
צודק! הגיע הזמן שהמפלגות החרדיות יתחילו להבין את זה ויגינו עלינו - לומדי התורה האמיתיים
עזרא - החרדי האמיתי
20
שום דבר לא יפיל את עולם התורה, לא הצדוקים לא הקראים לא הרפורמים לא המשכילים לא הקומוניסטים לא הציונים ולא המזרוחניקים, מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם.
הוגה דעות
19
מי אמר שהעיקר לימוד תורה העיקר זה לקיים את התורה, אז גם חרדי שלא לומד לא יכול להתגייס לצבא חילוני הוא לא יוכל לשמור על הזהות שלו שם, אז מה אם הוא לא לומד, אז זה מתיר לו לראות פריצות? לחלל שבת? לאכול נבילות? לעשות עבירות? התבלבלנו לגמרי, גם דואג האדומי אצלו הדבר הכי חשוב היה רק תורה נטו תורה 23 שעות
פלוני
18
נוקב
בן תורה
17
מה קשה להבין? גדולי ישראל והעסקנים מגנים בחירוף נפש גם על הבחור בקצה שכרגע נמצא במשבר ותורתו אומנותו למחצה לשליש ולרביע. המציאות מוכיחה שהרבה נוער מתמודד שנשארו במסגרת נהפכו עם הזמן לאברכים ותלמידי חכמים.
מאמינים בני מאמינים
16
השינוי בחברה הישראלית לא מעניין. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. ואגב זה מצחיק לראות את אלה כמוך שמשתמשים בתורה נגד התורה. הכוונה גם למשמר וחדוות וכו' מה לעשות אתם שקופים מידי. עם כל הרעש שאתם עושים הציבור יותר חכם.
מבין ענין
15
תודה שנתתם לזה במה אני לא יודעת מה אני חושבת על עיקרי הדברים שלו, אבל זה היה חשוב לקרוא אותם
פייגי
14
אמנם דברים עם תוכן אבל מה שכותב השורות לא מכיר בו זה שלימוד התורה הוא לא מטרה של ניצול זמן למען מטרה מסויימת אלא חיבור וצמיחה רוחנית מתמדת הערך של להיות בישיבה גם בתור אחד שלא עושה כלום על פי רוב מטיב רוחנית לבחור אם כי כמובן לא ברמה של אחד שישקיע מזמנו וכוחותיו בלימיד התורה הקדושה במיוחד על פני מס
moshe
13
המנהיגות הרבנית של היום יותר קיצונית מבעבר. במבט היסטורית, הפוליטיקאים לא באמת כפפו את עצמם לרבנים. אלא היו עצמאים, ועשו ככל שטוב להם. לציבור המצביעים אין מילה, המפלגות הן דיקטטורות. כך, שאתה צודק בניתוח שלך
הקורא
12
רואה מבחוץ יותר טוב משאנחנו רואים מבפנים. יפה.
דער זעלבער מענטש
11
פשוט מדויק. בבחירות תשעט הצבעתי ג'. בבחירות לפני שנתיים התלבטתי האם להצביע ש"ס (הצבעתי ציונות דתית). לא אחת הצבעתי למפלגות חרדיות. כל השנים פשוט רימיתם. בבנין שלי - חצי משפחות חרדיות. מדיניות - אף לא בחור אחד. אף אחד לא מתגייס - השכן שלומד 3 סדרים והשכן השני שקנה ג'יפ בליסינג מימוני וגם טס לחו"ל -תמ
יהודי פשוט
10
לא באתי להתייחס כלל לנפולת של פוליטיקאים, אלא לאמת הצרופה שפספסת - לימוד התורה, כולל קדושתו וסגולתו העצומות, אינו הסיבה הבסיסית להימנעות מגיוס, הוא בסה"כ הפלטפורמה שעליה היה אפשר להשתית הסדר ליגאלי לשחרר יהודים שומרי תורה מהצבא. להשקפת הציבור החרדי, אין חלקנו עם הצבא שבמהותו משרת אינטרס שקם על כפ
מפוכח
9
אתה אומר דברים נכונים, העניין הוא שזה לא דעתם של הפוליטיקאים אלא דווקא דעה של אחד מגדולי הדור שנחשב פוסק לכולא הרב יצחק יוסף.
נועלה
8
עוד מטומטם חנפן נראה בעצמו חילוני למה שיבין משהו בשמירת דת ומצוות ב'כור ההיתוך' החילוני
es
7
נכון, כחרדי עובד ששירת בצבא אין שום מפלגה שמייצגת אותי, יותר מזה - המפלגות החרדיות נלחמות נגד מסגרות הממ"ח ההם לומדים ילדי. לא אבחר בהם
אלעד
6
מי יקבע את מי לגייס? הם יתחילו עם אלה שלא לומדים, יעברו לאלה שלא כ"כ מוצלחים ואז יגיעו לעינויים ובסוף יקחו גם את הבנות.
"ביקש צה''ל לעקור את הכל"
5
צריך להביא את החרדים להגיע למצב ש גולדנוף שהם יגידו אינו יכולים עוד
ייייי
4
מי שלא לומד חייב להתגייס. מיותר להסביר את זה
מתתיהו
3
גפני וגולדנופףףףףףףףףףףף מנותקים מהציבור החרדי, הוא יתגגייס והם יתאדו
חיים
2
הבעיה היא האסון של הציונות (הכיבוש החילוני של ארץ ישראל והקמת מדינתם) בציבור החרדי הוחלט להתבדל ולהתרחק מהם כמו מאש, פן יסיתו וידיחו נפש צאצאינו מדרך התורה.
אברך בן תורה מבני ברק
גם תפרוש מהממשלה, מעונות ופטור מארנונה? אם לפרוש, אז גם מהחלק הכיפי בבקשה
מילואימניק לשעבר
1
האמת מפה כל גדולי ,תורה בדור שעבר,שגם ללא לונד אזור להתגייס,לאוזן החילוני נאמר בגלל לימוד,ואיננו נכון,ההפך מי שאין לו כוחות נפש ללמוד ודאי שלאט ירד בקיום צ מצוות4
יאיר
יאיר, כדאי לך להגיה את תגובתך אם ברצונך שנבין אותה.
עש

