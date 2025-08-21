ביום שבו מירי כמעט ביטלה שיעור התעמלות כדי לענות לעוד הודעת וואטסאפ מלקוחה, היא הבינה שהיא לא באמת עצמאית - היא פשוט עובדת אצל כולם.

בין המיילים, התזכורות, התכנים לאינסטגרם והניסיונות לנסח הצעות מחיר בשפה "מקצועית אבל לא כבדה", היא מצאה את עצמה עייפה, מתוסכלת, ומחפשת פתרון.

ואז - חברה שלחה לה לינק לקורס בינה מלאכותית לעסקים.

"לא הבנתי מילה," היא מודה. "חשבתי שבינה מלאכותית זה לסטארטאפים ולמהנדסים מגוגל. אני רק בעלת קליניקה קטנה."

אבל אחרי שבועיים, מירי כבר לא ניסחה מיילים בעצמה. היא לא בילתה שעות על עיצוב פוסטים, ולא שכחה לשלוח הצעות מחיר.

העסק שלה, כמו קסם, התחיל לעבוד בשבילה, לא נגדה.

מהפכת הבינה המלאכותית כבר כאן - אבל אף אחד לא טרח להסביר אותה לעצמאים

מאות אלפי בעלי עסקים קטנים בישראל מרגישים כמו מירי: הם מתרוצצים כל היום, אבל לא באמת מתקדמים.

ומה שקורה ברקע? מהפכה שקטה. קונדיטורית בנהריה שמפעילה בינה מלאכותית לכתיבת פוסטים, סוכן ביטוח מביתר עילית שמבצע ניתוח דאטה על הלקוחות שלו בלחיצת כפתור, וגרפיקאית מבני ברק שהפכה את ChatGPT לעוזר האישי שלה.

רוצים לדעת איך גם אתם יכולים להצטרף למהפכה?

לחצו כאן לפרטים על קורס AI לעסקים - כלים מעשיים, תוצאות אמיתיות >>

לא צריך לדעת לתכנת - רק לדעת מה לשאול

קורס בינה מלאכותית טוב לא אמור ללמד אותך לתכנת. הוא אמור ללמד אותך לשאול את השאלות הנכונות:

איך לגרום ל-ChatGPT לנסח לי דף מכירה יותר טוב ממני?

איך ליצור תהליך אוטומטי שבו לקוח מקבל מייל, תזכורת, ומעקב בלי שאני אגע בזה?

איך להשתמש ב-AI כדי להבין מה באמת עובד בעסק - ומה מבזבז לי זמן?

התשובות נמצאות בתוך הקורס של 'סקולו' ולמי שמתלבט - זו לא עוד "שפה חדשה". זו דרך חדשה לעבוד.

בואו ללמוד בינה מלאכותית אונליין, בקצב שלכם - גם בלי רקע טכנולוגי.

לפרטים על קורס AI למנהלים, יזמים ועסקים קטנים - לחצו כאן >>

אז מה באמת קורה בקורס?

לומדים מהבית - בזמן שלכם, באונליין, עם ליווי של מרצים מהשורה הראשונה.

כל שיעור מביא תוצאה - לא רק מושגים, אלא טמפלטים, בוטים, כלים לעסק.

לא רק ChatGPT - תלמדו גם על אוטומציות, כלים ויזואליים, ניתוח נתונים (דאטה סיינס), והבנה של מה עובד בעסק שלכם.

הקורס מתאים גם למי שמתחיל מאפס ורוצה להבין איך ללמוד בינה מלאכותית, גם למי שרוצה קורס AI למתחילים, וגם למנהלים שמחפשים קורס בינה מלאכותית למנהלים או בינה מלאכותית ליזמים.

ומירי? היא כבר בדרך ליום חופש אמיתי

"אחרי עשרים שנה כעצמאית, בפעם הראשונה הרגשתי שאני לא לבד", היא מספרת.

"היום אני יודעת להגיד - העסק שלי הוא צוות של שניים: אני, ו-AI. וזה עובד."