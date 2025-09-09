אלף וחמש מאות גברים ונשים, מכל גווני הקשת של החברה החרדית, גדשו השבוע, בשעות נפרדות, את מלון רמדה בירושלים והפכו את יריד ההכשרות והתעסוקה האזורי של מרכזי כיוון לאירוע התעסוקה הגדול ביותר שהתקיים עד כה במגזר החרדי. במשך יום שלם נפרסו בפני המבקרים היצע רחב של מאות מסלולי לימוד ועשרות מעסיקים מהמובילים במשק, לצד משרדי ממשלה וגופי הכשרה יוקרתיים.

היריד נולד כהמשך למסורת של אירועי תעסוקה מצליחים שערך בשנים האחרונות מרכז כיוון בירושלים, הפועל תחת הרשות העירונית לתעסוקה. אך השנה לראשונה חברו אליו גם מרכזי כיוון מביתר עילית, מודיעין עילית ובית שמש, מהלך שהפך את האירוע - שנערך במסגרת שבוע התעסוקה החרדי - לארצי בהיקפו. אחד החידושים שהפכו את היריד לייחודי במיוחד היה שירותי האבחון המקצועי שהוצעו בזמן אמת: מבחני התאמה חדשניים לעולם ההיי-טק, ייעוץ תעסוקתי אישי, ייעוץ גרפולוגי, מבדקי אנגלית, סימולציות לראיונות עבודה ואף סדנאות לכתיבת קורות חיים, באמצעות בוט מיוחד שפותח במיוחד לרגל היריד.

המשתתפים זכו להיחשף למסלולי לימוד מגוונים: מהנדסאות, היי-טק, סייבר ותכנות ועד מנהל עסקים, פיננסים, עיצוב, עבודה סוציאלית ומקצועות טיפול. בין המוסדות שהציגו בלטו המרכז החרדי להכשרה מקצועית, מכללת הדסה, קמפוס שטראוס, מכללת מעיינות, פרוג, ינ"ר, השלוחה החרדית של בצלאל, מיזם Mego בהיי-טק, Bizmax ועוד.

בנוסף, היריד כלל גם סדרת הרצאות מקצועיות. עו"ד סיון אזולאי, נציבה אזורית במשרד הכלכלה, הרצתה על שוויון הזדמנויות בעבודה. שושי רביבו, מפתחת בכירה בחברת DEVELEAP, הסבירה על תהליכי פיתוח AI במקצועות העבודה. עומר יהלום, ראש מגמת תוכנה וחשמל ומנהל פיתוח עסקי, חשף את המהפכה שבעולם הבנייה המלאכותית בעידן הרובוטיקה והחשמל. בהמשך דיבר תומר ורון, יועץ פיננסי של חב' רייז אפ ומחבר הספר "ככה לוקחים משכנתא", על מצב שוק הנדל"ן והאתגרים שבדרך.

שר העבודה לשעבר, ח"כ הרב יואב בן צור, שפתח את יריד התעסוקה, הביע את התפעלותו ממגוון האפשרויות שהוצגו בפני המשתתפים והודה להנהלת מרכז כיוון וקרן קמ"ח על היוזמה הברוכה, המסייעת לאלפי חרדים להיכנס למעגל העבודה ושיבח את כלל מרכזי כיוון שנמצאים בעיצומו של שבוע התעסוקה החרדי.

"זו הייתה קפיצת מדרגה של ממש. הצלחנו לרכז תחת קורת גג אחת את כל ההזדמנויות: לימודים, מעסיקים, ליווי מקצועי ואפילו אבחונים במקום", סיכם את האירוע אלעזר אצור, מנכ"ל מרכז כיוון בירושלים. "היריד שימש כשער כניסה לעתיד תעסוקתי מבטיח, עבור אלפי נשים וגברים מהציבור החרדי, בצורה מקצועית, מותאמת ומונגשת לאורח החיים החרדי".

מוטי פלדשטיין, מנכ"ל קרן קמ"ח, ציין כי, "היריד המחיש בצורה הטובה ביותר את הצמא של הציבור החרדי להזדמנויות איכותיות בעולם ההכשרה והתעסוקה. המשתתפים ביריד הגיעו מכל גווני הקשת של הציבור החרדי, מה שמעיד על היצע איכותי ומגוון של הזדמנויות תעסוקתיות המותאמות לאורח החיים של הציבור החרדי".