בפעם הראשונה חברו יחד ארבעה מרכזי כיוון: ירושלים, ביתר עילית, מודיעין עילית ובית שמש ליריד תעסוקה ענק משותף בירושלים שנערך במסגרת שבוע התעסוקה החרדי | מאות מסלולי לימוד, עשרות מעסיקים ושורת הרצאות מרתקות הפכו את היריד לחממת תעסוקה שטרם נראתה בציבור החרדי (חרדים)
מרכזי כיוון, מרכזי ההכוון התעסוקתי לחרדים הפועלים מטעם מנהל תעסוקת אוכלוסיות של משרד העבודה, ממשיכים להוביל את המהפכה בשילוב החרדים בשוק העבודה הישראלי. נתוני סוף שנת 2023 מצביעים על עלייה משמעותית במגמת שילוב החרדים בתעסוקה עם שיעור תעסוקה של מעל 55% בקרב גברים בציבור החרדי, כאשר מרכזי כיוון ממלאים תפקיד מרכזי בתהליך זה (חרדים)
המסלול הביטחוני- טכנולוגי של השירות האזרחי רשם פרק חשוב עם פתיחת המחזור החמישי של תכנית מעלות ומציג גידול מרשים • ראובן פינסקי, מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי: "בפרט בתקופה זו, התרומה האדירה למדינה לצד האופק התעסוקתי המשמעותי, היא השילוב הנכון ביותר (שרות אזרחי, חרדים)