שבוע התעסוקה החרדי הסתיים בהצלחה חסרת תקדים

עשרה ימים אחרי שיצא לדרך שבוע התעסוקה החרדי, משרד העבודה מפרסם נתונים מסכמים מרשימים שמעידים על הצלחה חסרת תקדים של היוזמה. לפי הנתונים הסופיים, קרוב ל-1000 פונים חדשים הגיעו למרכזי כיוון ברחבי הארץ במהלך השבוע, 700 מתוכם עברו אבחונים תעסוקתיים מקיפים, ובארבעת הירידים הגדולים שנערכו בירושלים, בני ברק, רחובות וחיפה השתתפו כמעט 2000 גברים ונשים מכל חלקי הציבור החרדי בזמנים נפרדים.

"ראינו הצלחות יפות ומספרים חסרי תקדים", אומר אביעד שוורץ, מנהל תחום בכיר תעסוקת חרדים במשרד העבודה. "המטרה הייתה ברורה: להעלות את המודעות, להנגיש מידע ולתת הזדמנות אמיתית לאנשים להשתלב בשוק העבודה בצורה איכותית, כדי שיגיעו לפרנסה יציבה ומכובדת. ובכן, הנתונים מדברים בעד עצמם".

הפעילות המרכזית התרכזה בארבעה ירידי תעסוקה גדולים שכללו עשרות מעסיקים ומוסדות הכשרה. רק ביריד שנערך במלון רמדה בירושלים השתתפו מעל 1200 איש שהגיעו למצוא את התעסוקה הבאה שלהם ואף לעבור אבחונים תעסוקתיים. הירידים בבני ברק, רחובות וחיפה זכו גם הם לעניין רב, כאשר דוכני המכללות להכשרות מקצועיות זכו להתעניינות רבה במיוחד.

במקביל לירידי התעסוקה, התקיימו עשרות סדנאות מקצועיות, ימי חשיפה והרצאות ב-14 מרכזי כיוון ברחבי הארץ. מצפת בצפון ועד באר שבע בדרום, כל מרכז מיקד את הפעילות שהציע במענה לצרכים המקומיים, החל מהכשרות טכנולוגיות והכשרות למקצועות הבנייה ועד אירועי יזמות, השקת תכנית ייעודית ללימודי אנגלית והרצאות מרתקות.

בפעילות דיגיטלית יצירתית, הוזמנו הפונים שנעזרו בשנים האחרונות במרכזי כיוון לכתוב מכתבי תודה למכוונים התעסוקתיים, ליועצים ולנציגי המרכזים שאיתם נפגשו במהלך המסע שעשו, מאות מכתבי תודה שחשפו את היקף העשיה והעזרה לקהילה זרמו במערכת המקוונת, והעלו על נס את תרומתם המשמעותית של עובדי מרכזי כיוון לשגשוגה של כלכלת הציבור החרדי.

במקביל לפעילות בשטח, התנהלה גם פעילות תקשורתית נרחבת שכללה ראיונות, פרסום סיפורי הצלחה והפצת מגזין מיוחד שהוקדש כולו לנושא התעסוקה החרדית. אלפי מתעניינים ביקרו גם באתר מרכזי כיוון ונחשפו למגוון הפעילויות והשירותים הזמינים.

"נרשם ביקוש מטורף למאות אבחונים מקצועיים בחינם במהלך השבוע, מה שמעיד על הרצון העז של הציבור החרדי להשתלב ולהתקדם", מוסיף שוורץ. "בשנה שעברה הגיעו למעלה מ-17 אלף גברים ונשים להשתתף בפעילויות במרכזי כיוון. אלו מספרים מרשימים מאוד, והשבוע הזה הוכיח שהביקוש רק הולך וגדל".

עם סיום השבוע, צוותי מרכזי כיוון ממשיכים בפעילותם הרגילה לאורך השנה, כאשר השבוע המיוחד הצליח להנגיש את השירותים לקהלים חדשים. "שבוע התעסוקה היה רק ההתחלה", מסכם שוורץ, "אבל תנופת ההצלחה האמיתית מתרחשת ביום שאחרי".