אלפי משתתפים בשבוע התעסוקה החרדי: “המהלך עולה על כל הציפיות”

במחצית הראשונה של שבוע התעסוקה החרדי נרשמה פעילות אינטנסיבית בכל 14 מרכזי כיוון ברחבי הארץ | אלפי משתתפים בירידי התעסוקה בירושלים, בני ברק ורחובות, ומאות נוספים בסדנאות מקצועיות, הרצאות וימי חשיפה. המעסיקים מדווחים על עניין רב ומשרד העבודה מצפה להרחבת הפעילות (חרדים)

אלפי משתתפים בשבוע התעסוקה החרדי של מרכז כוון (צילום: באדיבות המצלם)

בסוף השבוע הראשון של שבוע התעסוקה החרדי, משרד העבודה מפרסם נתונים מעודדים: אלפי מחפשי עבודה חרדים הגיעו למרכזי כיוון ברחבי הארץ, השתתפו בירידי תעסוקה ענקיים ועברו אבחונים אישיים. “המהלך עולה על כל הציפיות”, אומר אביעד שוורץ, מנהל תחום בכיר תעסוקת חרדים במשרד העבודה. “אנחנו רואים עניין אמיתי מצד הציבור החרדי, ומה שחשוב יותר, גם מעסיקים מגיעים עם הצעות קונקרטיות”.

הפעילות המרכזית התרכזה בשלושת הירידים הגדולים בירושלים, בני ברק ורחובות, שבהם השתתפו מאות מעסיקים וגופי הכשרה. בירושלים נרשמו מעל 2000 משתתפים, כאשר דוכני המכללות להכשרות מקצועיות זכו להתעניינות רבה במיוחד. גם בירידים בבני ברק וברחובות השתתפו מאות גברים ונשים שמבקשים להגיע לפרנסה איכותית ומכובדת”.

במקביל לירידי התעסוקה הגדולים, התקיימו עשרות סדנאות מקצועיות ברחבי הארץ. החל מידי חשיפה להכשרות טכנולוגיות ולמקצועות הבנייה ועד להרצאות מרתקות ואירועי יזמות. “בכל מרכז אנחנו רואים התמחויות שונות בהתאם לצרכים המקומיים”, מסביר שוורץ. “זה בדיוק מה שתכננו, שכל מרכז יספק מענה בהתאם לצרכים של הפונים באיזור שלו”.

הנתונים הראשוניים מעידים על מגמות מעניינות: כ-40% מהמשתתפים הם נשים, רובן מחפשות עבודה חלקית או עבודה מהבית. בקרב הגברים, יש עניין רב במקצועות הטכנולוגיה, הנדסה ותחבורה. מנהלי המרכזים מדווחים שכ-60% מהפונים הם בני 25-40, חלקם בעלי ניסיון תעסוקתי קודם ומחפשים שינוי או התקדמות.

במקביל לפעילות בשטח, מתנהלת גם פעילות תקשורתית נרחבת התקיימו ראיונות בכלי התקשורת השונים, פורסמו עשרות סיפורי הצלחה, והופץ מגזין מיוחד שמוקדש לנושא התעסוקה החרדית. “אנחנו רוצים שהמסר יגיע לכל בית”, אומר שוורץ. “זה לא רק שבוע של אירועים, זה שבוע שאמור לשנות תפיסות”.

עם תום המחצית הראשונה של השבוע, הצוותים במרכזי כיוון מתכוננים לעוד עשרות אירועים במחצית השנייה. תוך התמקדות בנושא היזמות, לימודי אנגלית ובקשר עם המעסיקים.

