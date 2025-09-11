"אני זוכר את עצמי יוצא מהכולל בירושלים ומרגיש אבוד לחלוטין", מספר יהודה. "לא ידעתי איך מתחילים לחפש עבודה, ובטח לא תיארתי שאעבור מלימוד גמרא לטכנולוגיה מתקדמת". המפגש עם פיני גולדמן מנהל אגף הכשרה ומיומנויות למידה במרכז כיוון בירושלים היה נקודת המפנה. "פיני אמר לי משפט שנחרט בי: 'בוא נבדוק אם זה מתאים לך, לא אם זה נשמע גבוה מדי'". חצי שנה אחרי שעבר הכשרה כטכנאי רחפנים בחברת פרופלור, יהודה התקבל לעבודה בחברה ביטחונית ועובד היום באחריות על מערכות אוויריות מתקדמות.

אבל לא אצל כולם המסלול התחיל עם טכנולוגיה. אצל צילה מנתיבות, זה התחיל עם צעד הרבה יותר בסיסי: "רק רציתי שמישהו יקשיב לי באמת", היא אומרת. אחרי שנים כעקרת בית ללא כיוון מקצועי, הפגישה במרכז כיוון נתיבות הייתה המפנה. "בפעם הראשונה מישהו ראה את היכולות שלי". היא עברה אבחון מקצועי, קורס יזמות וסדנאות טיפול, וכיום היא מנהלת קליניקה פרטית עם עשרות לקוחות. "יצאתי ממעגל מחוסרי העבודה והפכתי ממקבלת עזרה לנותנת עזרה".

בבית שמש התפתח סיפור שונה אבל דומה. בעל משפחה חרדי, אברך כולל שהחל את דרכו התעסוקתית בתפקיד נהג אוטובוס, הרגיש שהעבודה שוחקת אותו. "כל היום אנשים, רעש, לחץ, זה לא הייתי אני", הוא מספר. דוד מלכה, המכוון במרכז בית שמש, הציע פתרון שנשמע הפוך: מעבר לנהיגת משאיות. "זה בדיוק מה שחיפשתי: שקט, מסלול ברור, אחריות עצמאית". אחרי קבלת שובר ללימודי רישיון למשא כבד, הוא מצא מעסיק שהסכים לקלוט אותו מיד בסיום הלימודים, והיום הוא עובד כבר מזה מספר חודשים כנהג ב'משנת יוסף'. "לא רק מרוויח יותר, חוזר הביתה בראש שקט".

יוסי בוארון, מנהל מרכז כיוון נתיבות, רואה בסיפורים האלה את התגשמות החזון: "המטרה שלנו לא רק למצוא לאנשים עבודה, אלא לעזור להם למצוא את הדרך הנכונה עבורם, כזו שמכבדת את הערכים ומאפשרת פרנסה בכבוד, שמתאימה בדיוק ליכולות ולכישורים של הפונה".

ילדה בת 7 וילד בן 6 | כך הבחור החרדי ניסה לפתות ילדים קטנים בבני ברק שאול כהנא | 10:14

שבוע התעסוקה החרדי שמתקיים בימים אלה בכל 14 מרכזי כיוון ברחבי הארץ, מציע בדיוק את זה: אבחונים חינמיים, ייעוץ אישי, ירידי תעסוקה וליווי מקצועי. עבור יהודה, צילה ורבים אחרים, זה כבר קרה. אולי אתם הבאים בתור.