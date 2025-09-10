בואו לסיים ש"ס תוך שנה | השיעור היום: מסכת עבודה זרה ס"ה-ע"א

הרב יעקב דוד סטפנסקי בשיעור על מסכת עבודה זרה
0:00:00 הקדמה
0:01:19 עבודה זרה דף סה ע"א
0:19:50 עבודה זרה דף סה ע"ב
0:43:35 עבודה זרה דף סו ע"א
0:57:31 עבודה זרה דף סו ע"ב
1:06:39 עבודה זרה דף סז ע"א
1:15:08 עבודה זרה דף סז ע"ב
1:28:30 עבודה זרה דף סח ע"א
1:41:31 עבודה זרה דף סח ע"ב
1:59:38 עבודה זרה דף סט ע"א
2:10:25 עבודה זרה דף סט ע"ב
2:22:08 עבודה זרה דף ע ע"א
2:34:34 עבודה זרה דף ע ע"ב
2:44:50 עבודה זרה דף עא ע"א
2:56:13 עבודה זרה דף עא ע"ב
