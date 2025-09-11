במעמד השתתפו למעלה מ־300 צעירים חרדים שפתחו את שנת הלימודים לקראת שירות קרבי משמעותי בצה"ל, לצד תלמידי ישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים", הנחשבת לספינת הדגל של השירות החרדי־טכנולוגי המשלב לימודי קודש ברמה גבוהה עם שירות ביחידות עילית טכנולוגיות.

התלמידים הגיעו לטקס לאחר שבוע שטח, אותו חתמו בתפילות סליחות ובתפילת שחרית בכותל המערבי, שסימנה את נקודת הפתיחה למסע הרוחני והערכי שהם יוצאים אליו.

הטקס התקיים במעמד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל ומייסד רשת "מכינות נצח", שר החינוך יואב קיש, יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט, רח"ט תומכ"א תא"ל שי טייב, ראש אכ"א, האלוף דודו בר כליפא, מג"ד נצח יהודה סא"ל ל, מח"ט חשמונאים אל"ם אבינועם אמונה, אודי דרור, האגף החברתי ביטחוני במשרד הביטחון, מפקד מג"ב, ניצב יצחק בריק, מייסד הנח"ל החרדי תא"ל (מיל') יהודה דובדבני, רבני עמותת נצח יהודה, צביקה כהן, מנכל הביטוח לאומי, ואישים בכירים נוספים. בטקס הופיע הזמר ישי לפידות ובהפקת "צבעים הפקות".

בעמותת נצח יהודה אמרו כי השתתפות ראש הממשלה מהווה אמירה ברורה על החשיבות הלאומית שמייחס הדרג המדיני לגיוס חרדים לצה"ל, ועל המהפכה הערכית שמובילים צעירים חרדים הבוחרים לשלב שמירה על זהותם החרדית לצד מחויבות לביטחון המדינה. כמו כן, הודו לשותפים במכינות, עמותות מעשה, אחריי, הראל ומשכיות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר במהלך נאומו: "יש שילוב, והשילוב הוא עוצמתי (ספרא וסייפא) וידעו כל אויבינו שאנחנו מתייצבים נגדם."

"אני אומר את זה לנצח יהודה.

אני אומר את זה לכל אלו שבאים עכשיו, במאות ומאות רבות (של חרדים), לוחמים קרביים גם בלוגיסטיקה. וזה עובד ביחד. יש לנו יכולות נפשיות ויכולות שכליות גדולות מאוד.

זה מתחיל בלב, אבל טוב לגייס גם את הראש. ושני הדברים נעשים פה, בצורה שמבטיחה באמת את עתידנו. ולכן אני אומר לכם כאן, צמוד לקודש הקודשים, עם ישראל חי, אנחנו מבטיחים אותו, נוסיף לעשות זאת".

יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל ומייסד רשת מכינות עמותת נצח אמר: "מכינות נצח, שהחלו לפני שנים ספורות, מובילות כיום את גיוס החרדים הקרביים בצה״ל. מאות תלמידים מתגייסים לגדוד נצח יהודה, חטיבת החשמונאים, פלוגת מג״ב ולכלל המסלולים החרדים בצה״ל. זוהי מהפיכה חברתית וחינוכית אמיתית, בפרט בעת הזו, שילוב בין תורה לשירות צבאי, בין ספרא לסייפא״.

ר׳ אכ״א, אלוף דדו בר כליפא לתלמידי מכינות נצח: ״הצבא והמדינה זקוק לכל אחד מכם, אתם אלה שתתגייסו תעמדו בראש המחנה, אתם תובילו אותנו. אחריכם חלוצים, יגיעו צעירים נוספים. דרכיכם שלכם תהיה דוגמה ומופת כמי שעשו מעשה וחיזקו את הצבא בשעת מלחמה. אנחנו בצה״ל נעמוד איתכם ולצידכם ונאפשר לכם לשמור על האמונה והערכים של הזהות החרדית״.

שר החינוך, יואב קיש:

"ולכם, בני המכינות היקרים, אני מבקש לומר: למול המחלוקות החוצות את החברה הישראלית בסוגיית הגיוס, אתם התשובה החד־משמעית שאפשר אחרת. שניתן, מתוך הסכמה ומתוך שיח, לשרת את ביטחונה של המדינה... כולנו מעריכים אתכם, כולנו מחבקים אתכם, וכולנו נמשיך לעמוד לצידכם כדי להבטיח כי המהלך הזה יצליח... לצד זאת, איננו שוכחים את המחויבות שלנו: להבטיח כי כל אחד מכם יוכל לשמור על אורח החיים החרדי, ללמוד תורה תוך כדי שירות, ולוודא כי צה"ל מבצע את ההתאמות הנדרשות לשם כך".

אודי דרור ראש החטיבה לגיוס ומסלולים תורניים במשרד הביטחון: "השנה נרשם מספר שיא של תלמידים במכינות "אופק" ובישיבות הסדר חרדיות, הצפויים להתגייס בחודשים הקרובים. מסגרות אלו מאפשרות שירות משמעותי ומשלבות את ה"ספרא וסייפא".

מפקד מג"ב, ניצב יצחק בריק:

"בחירתכם להתייצב למסלול השירות מעידה על אומץ, על מחויבות ועל חזון. אתם ממשיכים את דרכם של דורות שעמדו בפרץ והגנו על הארץ הזאת... אתם מהווים חלק מהחוסן הלאומי של עם ישראל, ומחזקים את החוסן של החברה כולה".