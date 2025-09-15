כיכר השבת
סיפור אישי

הערב זה קורה: יום פתוח ייחודי להכרת שיטת דמיון נובע בהנחיית עדן הראל

ערב ייחודי של היכרות עומק: סיפורה האישי של עדן הראל, עדויות מהקליניקה והצצה לתוכנית הלימודים הקרובה (חרדים)

צג
מקודם |
דמיון נובע - שיטת הטיפול שמוכיחה תוצאות בשטח (צילום: Nitai Shalom)

הערב (שני, כ"ב אלול – 15.9) בשעה 20:30 יתקיים היום הפתוח של מכון דמיון נובע, ערב מיוחד שפותח דלת לעולם  של התבוננות וטיפול חדשני, עמוק ומרגש.

את הערב תנחה עדן הראל, שתשתף בגילוי לב על הדרך האישית שעברה לאחר אירועי ה7 באוקטובר – ואיך מצאה בדמיון הנובע כלים מעשיים להתמודדות, חוסן ושינוי מבפנים.

במהלך המפגש ייחשפו המשתתפים לייחודיות השיטה, ישמעו עדויות מהקליניקה ויקבלו הצצה לתוכנית הלימודים השנתית של המכון. זוהי הזדמנות לפגוש מקרוב את מפתחי השיטה וצוות המכון, לשאול שאלות ולחוות בעצמכם את הכוח של הדמיון הנובע.

מה עוד מחכה לכם בערב?

  • חשיפה ליסודות השיטה והשפעתה על תהליכים טיפוליים ואישיים.
  • סיפורים ועדויות מהשטח.
  • פרטים מלאים על תוכנית הלימודים הקרובה.

מוזמנים לערב מעורר השראה, שיכול להוות עבור רבים נקודת פתיחה לדרך חדשה – בקליניקה ובחיים האישיים.

ההשתתפות ללא עלות, בהרשמה מראש בלבד.

כל נרשם מקבל חבילת לימוד וחוויה במתנה.

לפרטים והרשמה: לחצו כאן >>>  

מרגש, בקרוב ניפגש! לפרטים והרשמה:

לחצו כאן >>>

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר