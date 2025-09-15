הערב (שני, כ"ב אלול – 15.9) בשעה 20:30 יתקיים היום הפתוח של מכון דמיון נובע, ערב מיוחד שפותח דלת לעולם של התבוננות וטיפול חדשני, עמוק ומרגש.

את הערב תנחה עדן הראל, שתשתף בגילוי לב על הדרך האישית שעברה לאחר אירועי ה7 באוקטובר – ואיך מצאה בדמיון הנובע כלים מעשיים להתמודדות, חוסן ושינוי מבפנים.

במהלך המפגש ייחשפו המשתתפים לייחודיות השיטה, ישמעו עדויות מהקליניקה ויקבלו הצצה לתוכנית הלימודים השנתית של המכון. זוהי הזדמנות לפגוש מקרוב את מפתחי השיטה וצוות המכון, לשאול שאלות ולחוות בעצמכם את הכוח של הדמיון הנובע.

מה עוד מחכה לכם בערב?

חשיפה ליסודות השיטה והשפעתה על תהליכים טיפוליים ואישיים.

סיפורים ועדויות מהשטח.

פרטים מלאים על תוכנית הלימודים הקרובה.

מוזמנים לערב מעורר השראה, שיכול להוות עבור רבים נקודת פתיחה לדרך חדשה – בקליניקה ובחיים האישיים.

ההשתתפות ללא עלות, בהרשמה מראש בלבד.

כל נרשם מקבל חבילת לימוד וחוויה במתנה.

לפרטים והרשמה: לחצו כאן >>>