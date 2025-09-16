שערורייה: שכונה עם אלפי משפחות ללא מקווה אחד

מקווה | אילוסטרציה ( צילום: Gershon Elinson/Flash90 )

מצוקה בכפר יונה: התושבים מעידים והרבנים קוראים לתרום - צפו ( צילום: באדיבות המצלם )

זה מכבר הפך כפר יונה למעוז מגורים משגשג, אולם בהיבט הדתי היא חווה כעת משבר של ממש: שכונת שרונה הענקית, המונה למעלה מ-2000 בתי אב, נותרה ללא מקווה טהרה כלל ונשים נאלצות לגמוע מרחק של קילומטרים על מנת לשמור על טהרת המשפחה. מציאות זו מביאה לכך שבשבתות וחגים, כאשר ההגעה מורכבת עוד יותר, רבות נאלצות לוותר על המצווה רח"ל.