שערורייה: שכונה עם אלפי משפחות ללא מקווה אחד

זה מכבר הפך כפר יונה למעוז מגורים משגשג, אולם בהיבט הדתי היא חווה כעת משבר של ממש: שכונת שרונה הענקית, המונה למעלה מ-2000 בתי אב, נותרה ללא מקווה טהרה כלל ונשים נאלצות לגמוע מרחק של קילומטרים על מנת לשמור על טהרת המשפחה. מציאות זו מביאה לכך שבשבתות וחגים, כאשר ההגעה מורכבת עוד יותר, רבות נאלצות לוותר על המצווה רח"ל.
"ללכת למקווה כאן בעיר, זה מאוד רחוק ומורכב ובלתי אפשרי", משתפת תושבת השכונה במצוקה.
"המצב מאוד קריטי, חשוב ודחוף", מוסיפה הילה לפקוביץ, יו"ר המועצה הדתית כפר יונה.
ארגון 'טהרת המשפחה' נזעק לסייע והוציא קריאה דחופה לציבור לקחת חלק במיזם בניית המקווה. בארגון מציינים כי כבר נפתח קמפיין ייעודי לגיוס תרומות וכי כל השתתפות נחוצה כאן.
רבני הארגון מוסיפים כי זו סגולה בדוקה ומנוסה לסייע בבניית מקווה טהרה ולזכות בזרע של קיימא. "בשנים האחרונות גדולי הרבנים מכל העולם מעודדים זוגות חשוכי ילדים לתרום לבניית מקווה, בפרט במקומות הזקוקים לכך, ועל ידי דאגה לטהרת המשפחה זוכים הם להקים משפחה".
"אנחנו חייבים לעשות הכל על מנת שבעזרת השם ייבנה כאן מקווה לתפארת", מסכם זאת הרב עקיבא ויינר.
