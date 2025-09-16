האם מומחה הכשרות של הרב לנדא ידע את הסוד של קוקה-קולה?

הנוסחה הסודית של המשקה המפורסם בעולם נחשבת לאחד הסודות המסחריים השמורים ביותר ( צילום: יח"צ )

מרדכי הסופר לא החל את דרכו כמשגיח כשרות רגיל. הוא שילב לימודי תורה מעמיקים ב"רבניקל קולג' של אוסטרליה וניו זילנד" עם השכלה אקדמית בהנדסת מכונות וכימיה. השילוב הנדיר הזה הפך אותו לאדם הנכון במקום הנכון. במשך רבע מאה הוא שימש כמנהל חומרי גלם וייצור במערכת הכשרות של הרב לנדא.

הרב מרדכי הסופר ( צילום: באדיבות המצלם )

ההכשרה המדעית שלו אפשרה לו להבין תהליכי ייצור מורכבים ולזהות פוטנציאל לבעיות כשרותיות שמשגיחים אחרים עלולים היו לפספס. הכשרתו ההלכתית, לעומת זאת, הבטיחה שכל החלטה תהיה מעוגנת בעקרונות ההלכה הנוקשים, תחת פיקוחו הצמוד של הרב לנדא זצ"ל, ששמו הפך לשם נרדף לאיכות וקפדנות. תיעוד מיוחד: הביקורת המפתיעה של רב העיר אומן במטבחי המקום לפני החג חיים רוזנבוים | 14:36 ש שערורייה: שכונה עם אלפי משפחות ללא מקווה אחד אסף מגידו | מקודם סוד הקוקה-קולה: האם הוא נחשף? אחד האתגרים הגדולים ביותר שעימם התמודד מרדכי הסופר היה הבטחת הכשרות של משקה קוקה-קולה. הנוסחה הסודית של המשקה המפורסם בעולם נחשבת לאחד הסודות המסחריים השמורים ביותר. אך איך אפשר לפקח על כשרות של מוצר בלי לדעת מהם המרכיבים שלו? התפקיד של מרדכי הסופר, כפי שהוגדר על ידי הרב לנדא, כלל "אישור ופיקוח על מקורות חומרי הגלם". פירוש הדבר הוא שבשביל להעניק למשקה חותמת כשרות מהודרת, היה עליו לדעת בדיוק ממה הוא מורכב. לא ניתן לתת הכשר לחומרי גלם מבלי להכירם. לכן, כדי לבצע את תפקידו, הוא היה חייב לדעת את זהותם המלאה של כל המרכיבים.

הרב לנדא ומפעל קוקה קולה בבני ברק ( צילום: בעריש פילמר, Serge Attal/FLASH90 )

האמון של הרב לנדא במומחיותו של מרדכי הסופר היה מוחלט. הרב, שנודע בקפדנותו הבלתי מתפשרת, סמך עליו שידע לזהות את כל ההיבטים הכשרותיים הנדרשים גם במוצר המורכב והמסווג ביותר. הרב לנדא היה הסמכות ההלכתית העליונה, אך הביצוע והמומחיות הטכנית היו של מרדכי הסופר.

מהסודות הכמוסים אל הבית שלכם

נסיעות בינלאומיות רבות, חשפו את הרב סופר לאתגרי הכשרות בדרכים, והם שהיוו השראה לכתיבת ספרו "מדריך למטייל הכשר".

לצד עיסוקיו המקצועיים, מרדכי פעל לחיזוק החיים היהודיים באוסטרליה: הקים שירות שידוכים שהביא ללפחות 50 זוגות שנישאו, הנחה תוכנית רדיו שבועית והעביר שיעורי תורה. מגוון עיסוקיו גם הובילו אותו לכתיבת "מדריך לחיים דרך עיני מגילת אסתר" וספרי ילדים, שנוצרו בהשראת מסורת סיפורי הלילה עם שמונת ילדיו. מרדכי הסופר ממשיך להשפיע רבות דרך עבודתו בכשרות, חינוך וכתיבה.

הניסיון המעשי שצבר מרדכי הסופר בעבודתו, ובכלל זה האתגרים שהציבה בפניו כשרותם של מוצרים כמו קוקה-קולה, היה הבסיס לכתיבת ספריו בנושאי הכשרות. במהלך השנים הוא נתקל בשאלות רבות מצד הציבור הרחב שרצה ללמוד את יסודות הכשרות בבהירות ובפשטות.

ספריו של מרדכי הסופר, שנכתבו בפיקוחו הצמוד של הרב לנדא זצ"ל, מביאים את הידע המקצועי הזה ישירות אליכם הביתה. הם מקיפים את יסודות הכשרות המסורתיים, תוך מתן מענה לאתגרי הטכנולוגיה המודרנית. תמצאו בהם תשובות מעשיות לשאלות יומיומיות והסברים ברורים להתמודדות עם טכנולוגיות חדשות.

לכל ספריו של הרב מרדכי הסופר - כנסו >>